Emile Heskey lance l’agence basée à Dubaï, Final Whistle Sports

L’ancien attaquant de Liverpool et Leicester, Emile Heskey, a lancé une agence sportive à Dubaï.

Final Whistle Sports (FW Sports) vise à connecter les fans et les entreprises de la région MENA aux joueurs et clubs du monde entier grâce à des expériences personnelles et d’entreprise sur mesure, notamment des parrainages, du coaching, des événements et plus encore.

Le co-fondateur de l’agence Nadim Badran est un fan passionné de Liverpool qui, du fait de son implantation à Beyrouth, n’a rencontré aucun joueur avant la trentaine, c’est ainsi qu’est née l’idée de Final Whistle Sports.

Heskey a rencontré Badran à Beyrouth il y a 10 ans et est rapidement devenu ami. Tous deux sont des personnes axées sur la famille qui ont besoin d’être constamment productives, qui partagent un amour pour le football, les gens, les problèmes sociaux, les affaires et la bonne nourriture. Ils sont restés en contact au fil des ans et ont travaillé ensemble sur quelques projets avant de lancer FW Sports.

Lors du verrouillage en avril dernier, Badran a accueilli 15 amis lors d’un appel Zoom avec l’ancien homme de Liverpool. Les fans de l’appel ont pu poser des questions directement à Emile, interagir avec lui et se sentir comme s’ils vivaient une expérience personnelle.

L’idée est née de là, comment les fans de la région MENA peuvent-ils avoir plus d’accès aux joueurs, que ce soit numériquement ou physiquement. FW Sports est déjà le partenaire de Leicester City, chargé de sécuriser les partenaires du club et les sponsors de la région: ainsi que d’augmenter leur empreinte dans la région.

Au niveau B2C, l’agence organise des appels Zoom exclusifs avec les joueurs tous les quinze jours (15 invités maximum) et prévoit une série d’événements pour octobre. Les fans pourront participer à des dîners privés, jouer au football, au golf, à la FIFA avec leurs joueurs préférés. Les entreprises peuvent profiter de l’incroyable résilience mentale que les joueurs apprennent dès leur plus jeune âge, à travers des présentations, des conférences et des packages de coaching d’équipe sur mesure.

Parlant de sa joie lors du lancement d’hier, Badran a déclaré: «Nous sommes très heureux de commencer à réaliser les rêves des fans basés au Moyen-Orient et de les aider à atteindre les étoiles. Des expériences personnelles sur mesure aux accords de sponsoring d’entreprise plus larges, nous voulons être le pont entre la région et les ligues les plus populaires au monde. »

Pour plus d’informations, visitez www.finalwhistlesports.com

