Emile Heskey vise le succès de la Super League féminine et espère être une inspiration comme Les Ferdinand alors qu’il assume un rôle de développement avec Leicester

Emile Heskey tient à faire de Leicester une force de la Super League féminine dans le cadre de son nouveau rôle au club.

Heskey a été nommée responsable du développement du football féminin au début du mois, après avoir passé l’année dernière à travailler en étroite collaboration avec l’équipe féminine en tant qu’ambassadrice et mentor des joueuses.

.

Leicester City a du mal en Super League féminine

Le joueur de 43 ans n’a pas besoin d’être présenté aux fans de Leicester ayant gravi les échelons au King Power Stadium, où il a marqué 46 buts en 198 apparitions dans toutes les compétitions pour son club natal, avant de représenter Liverpool, Birmingham. , Aston Villa et l’Angleterre dans une carrière de joueur extrêmement réussie.

Son nouveau rôle est son premier poste senior dans le football depuis qu’il a pris sa retraite en 2016 et à Leicester Women, il a un club qui est en hausse après sa promotion en WSL la saison dernière.

Cependant, cela a été une ouverture test quelques semaines de la saison pour les Foxes, qui ont perdu chacun de leurs cinq matchs jusqu’à présent lors de leur saison inaugurale en WSL.

Leicester a cependant été félicité par la patronne de Chelsea, Emma Hayes, pour sa performance contre les Blues avant la pause internationale et Heskey a de grands projets pour le club au cours des prochaines années.

.

Heskey cherche à aider Leicester à devenir un incontournable de la WSL

S’adressant exclusivement à talkSPORT à propos de son nouveau rôle, il a déclaré: «Ça a été bien. Évidemment, en venant du terrain et en rejoignant l’autre côté où vous regardez l’administration, etc., le développement et la mise en place des procédures, c’est différent. Mais j’en profite.

« Je pense qu’à court terme, nous envisageons de rester dans la WSL. À long terme, oui définitivement, vous voulez vous établir dans la WSL en tant qu’équipe WSL et essayer de faire passer quelques joueurs.

« Non seulement en amener et en faire des internationaux de la première équipe anglaise, mais pouvons-nous en amener dans nos rangs ? Pouvons-nous amener quelques jeunes joueurs de l’académie et puis soudainement en faire des joueurs de l’équipe première, d’abord et avant tout, puis des joueurs internationaux également et c’est l’une des choses principales.

«Nous sommes tous entrés dans cette ligue et nous savions tous que ce serait difficile. Jusqu’à ce que vous y jouiez réellement, alors vous réalisez à quel point c’est difficile.

. – .

Les femmes de Leicester ont été promues la saison dernière et ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir affronter Chelsea et Man City

« C’est notre deuxième année [as a] professionnel [outfit]. Vous regardez Chelsea et ils sont professionnels depuis huit à dix ans et Man City est le même. Nous n’allons pas soudainement être à égalité avec eux. Nous devons prendre des mesures et les bonnes mesures pour être dans cet espace. »

Des points d’interrogation ont été soulevés ces dernières années concernant le manque de diversité du football tant au niveau des conseils d’administration que parmi le personnel d’entraîneurs et Heskey espère qu’il pourra être un modèle pour les Noirs qui cherchent une carrière dans le football.

« Quand vous regardez le football, pourquoi les gens se lancent-ils dans le football ou pourquoi les gens se lancent-ils dans le sport ? C’est à cause d’un modèle ou de quelqu’un qu’ils aspirent à être », dit Heskey.

« Mon [role models] étaient des gens comme Ian Wright et John Barnes qui me ressemblaient et que je pourrais dire que je pourrais probablement imiter. Ensuite, vous regardez Les Ferdinand, encore une fois un autre modèle qui le fait du côté des hommes pour QPR.

.

Ferdinand, directeur du football chez QPR, est l’inspiration pour Heskey

« Il y a donc ces modèles, mais nous avons évidemment besoin de plus et c’est fantastique que le club m’ait permis d’être cela et j’ai hâte d’être ce modèle et quelqu’un que les gens aspirent à être. »

Le propriétaire de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a poursuivi l’héritage de son défunt père Vichai depuis sa mort tragique il y a trois ans en investissant massivement sur et en dehors du terrain.

Depuis qu’elle a repris l’équipe féminine en 2020, Leicester est devenue une équipe professionnelle et a emménagé dans un nouveau terrain d’entraînement à Belvoir Drive, que l’équipe masculine a utilisé lors de son incroyable campagne de victoire en Premier League en 2015/16.

En plus de disposer d’installations d’entraînement de premier ordre, l’équipe féminine jouera également ses matchs à domicile au King Power Stadium cette saison et a de grands projets pour éventuellement remporter la WSL un jour.

Un tel investissement signifie que Leicester est une force avec laquelle il faut compter dans le jeu masculin et féminin et Heskey a terminé en félicitant la famille Srivaddhanaprabha pour avoir aidé non seulement à améliorer le club, mais aussi la région.

. – .

On se souvient avec émotion de Vichai à Leicester et son héritage se poursuit alors que l’équipe féminine s’améliore à chaque saison.

« Ils ont été fantastiques. Depuis qu’ils sont arrivés, ils se sont immergés dans ce que cela signifie d’être à Leicester même.

« [There are] communautés très unies à Leicester. Je rencontre des fans de Leicester partout dans le monde et ils viennent généralement de Leicester ou leurs parents sont de Leicester et ils suivent Leicester depuis des années, c’est donc ce que Leicester veut dire et ils se sont immergés dans cette famille.

«Regardez ce qu’ils ont fait; pas seulement les installations d’entraînement, pas seulement le terrain, mais tout. Ils se sont immergés dans la culture de Leicester City elle-même et de la ville de Leicester. Ils en font de plus en plus chaque jour. Nous ne pouvons que les remercier.

«Cela signifie beaucoup quand vous voyez beaucoup d’experts et de fans et ils aiment même la façon dont le club est géré par les propriétaires. C’est parfois un peu comme de la jalousie, mais non, ils sont juste envieux de ce que ces propriétaires ont réellement fait et font à l’avenir.