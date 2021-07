Emile Hirsch sur MGK Calling Midnight dans la “Trash” de Switchgrass

Annnd the Midnight dans le drame Switchgrass continue. Au cas où vous n’auriez pas suivi toute cette… chose… voici un bref récapitulatif :

Megan Fox saute la première du film, citant l’augmentation des cas de COVID19 et le nouveau mandat de masque de la Californie (juste !). Lala Kent (dont le fiancé Randall Emmett a réalisé le film) publie une photo de la première dans laquelle elle couvre entièrement la tête de Megan Fox. Megan et Lala nier avoir eu des drames les uns avec les autres. Machine Gun Kelly semble sous-tweeter le film, écrivant “si je ne parle pas ou ne tweete pas à propos d’un film, je suis à peine dedans, c’est parce que c’est [trash emoji]. “

Ce qui nous amène à peu près à jour / à son compatriote Midnight in the Switchgrass star Emile Hirsch répondant à MGK. Emile est allé de l’avant et a sauté sur Instagram avec une capture d’écran du tweet de MGK, écrivant “Nous ne sommes absolument pas d’accord ici, Colson! Rien que du respect pour vous les gars, surtout parce que vous et Megan êtes tellement f # * roi dans ce film. “

Randall Emmett est allé de l’avant et a commenté “d’accord, merci”, tandis que d’autres acteurs de Midnight in the Switchgrass ont fait écho à sa déclaration.

Machine Gun Kelly n’a pas encore répondu au contrecoup de son tweet, mais pour rappel, lui et Megan Fox se sont rencontrés sur le tournage de ce film. Randall Emmett avait précédemment expliqué à Us Weekly combien de chimie le couple avait sur le plateau, déclarant: «En tant que réalisateur, et d’un point de vue purement artistique, leur chimie était irréelle. Je veux dire, vous pouvez voir… c’est un acteur incroyable, elle est une actrice incroyable. … C’est en soi une victoire. Clairement, il y avait de la chimie. De toute évidence, il y avait un lien… mais je le regardais d’un point de vue directionnel et je me disais : « Mec, je suis un génie. » Comme : « Ils sont géniaux ! Je suis si bon à ça! ‘”

