Emile Smith Rowe est l’avenir d’Arsenal et il a montré pourquoi avec une performance scintillante contre Aston Villa.

Smith Rowe a inscrit un but et une passe décisive lors de son match d’homme du match lors de la victoire 3-1 aux Emirats – de loin la meilleure performance des Gunners de la saison jusqu’à présent.

Smith Rowe a fait une démonstration d’homme du match contre Aston Villa

Smith Rowe est Arsenal de part en part

Le joueur de 21 ans saigne Arsenal et cette émotion et cette passion pour le club se sont déversées.

Une performance poignante contre Aston Villa, qui a fait une offre audacieuse de 30 millions de livres sterling pour le signer cet été.

Il a surpassé Emi Buendia dans l’équipe adverse, qui a refusé un transfert à Arsenal en faveur du club des Midlands.

Smith Rowe a créé plus d’occasions que quiconque sur le terrain et a eu des statistiques phénoménales.

Statistiques de Smith Rowe contre Aston Villa

66 touches

17 troisièmes derniers passages complétés (la plupart)

4 chances créées (la plupart)

4 touches en op. boîte

4 récupérations de balles

4 duels gagnés

3 prises

3 croix

2 coups

2 interceptions

1 but

1 aide

Il a été récompensé par un but en deuxième mi-temps et a commencé à embrasser l’insigne devant les fans d’Arsenal – il ne veut pas quitter le club de si tôt.

S’exprimant avant le match, il a déclaré: « Si Arsenal veut de moi pour le reste de ma carrière, alors je vais rester ici pour toujours. C’est toujours difficile [to stay at one club for your career], mais pour moi personnellement, j’aimerais être ici pour toujours.

Ce sera une excellente nouvelle pour le club car il a été sensationnel sur le terrain et lui, avec des joueurs comme Bukayo Saka, ont été les points lumineux dans des temps autrement difficiles.

Il était de loin le meilleur joueur sur le terrain et Jamie Carragher l’a qualifié de « délice » à regarder et de meilleur joueur de Premier League avec le ballon à ses pieds.

Smith Rowe a obtenu ses récompenses avec un but contre Villa

Smith Rowe veut être à Arsenal pour toujours

S’adressant à Carragher et Gary Neville après le match, il a déclaré : « J’ai travaillé dur à l’entraînement. Je ne pensais pas qu’ils allaient me le donner, mais le plus important aujourd’hui, ce sont les trois points.

« Je suis content, non seulement de la finition, mais aussi des coups de pied arrêtés. J’ai travaillé sur ma traversée car nous n’avons pas beaucoup de coups arrêtés du pied droit.

Smith Rowe s’est retrouvé à gauche d’un front four, mais n’était pas inquiet de l’endroit où Mikel Arteta le joue.

Il a ajouté : « Cela ne me dérange pas vraiment. Jouer dans la poche gauche est bon pour moi, je peux monter dans le demi-tour et dribbler vers l’avant.

« C’est un plaisir de jouer dans cette équipe avec ces joueurs. Partout où le manager veut que je joue, je le ferai.

Arteta était tout sourire après la victoire d’Arsenal

La performance de Smith Rowe donnera à Arteta l’espoir que les choses iront désormais dans la bonne direction.

Le club est invaincu lors de ses six derniers matches de Premier League et se classe neuvième.

Bien qu’ils aient joué un match de plus, ils sont à égalité avec Manchester United et à seulement un point de la quatrième place.

