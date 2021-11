Emile Smith Rowe appelé dans l’équipe d’Angleterre alors que deux étoiles se retirent

Emile Smith Rowe a obtenu une convocation de dernière minute en Angleterre senior avec Marcus Rashford et James Ward-Prowse contraints de se retirer de l’équipe.

Emile Smith Rowe appelé dans l’équipe d’Angleterre

Rashford et Ward-Prowse mis à l’écart

L’Angleterre affrontera deux importants matches de qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin, mais sera privée de Rashford de Manchester United et de Ward-Prowse de Southampton.

Les deux stars souffriraient d’une maladie. Mais dans le cas de Rashford, il cherche également à donner la priorité à sa récupération d’une blessure à l’épaule qui l’a empêché de terminer 90 minutes de football depuis sa création. En juillet 2021, Rashford a dû subir une intervention chirurgicale pour la blessure, et il commence tout juste à se rétablir complètement. Il sera absent de la ligne offensive anglaise.

Pendant ce temps, Ward-Prowse ne pourra pas s’appuyer sur ses neuf sélections en Angleterre en raison de sa propre maladie. Il restera à Southampton pour se remettre de la trêve internationale.

Les Trois Lions devraient avoir de quoi éliminer ces deux adversaires même sans ces absents. C’est une belle opportunité pour Emile Smith Rowe de faire ses preuves pour son pays.

Emile Smith Rowe appelé : chance de briller

Smith Rowe a connu une brillante année passée, récemment récompensé par un contrat exceptionnel de cinq ans en juillet 2021. Il a fait 33 apparitions pour les Gunners jusqu’à présent, marquant six buts. Déjà, le milieu de terrain d’Arsenal se fait aimer des fans après avoir marqué un but et aidé un autre lors de la victoire 2-1 du North London Derby. Beaucoup de ces fans auraient demandé à ce brillant jeune talent d’avoir la chance de représenter son pays.

Maintenant, il a cette chance et pourrait figurer dans les prochains matchs pour l’Angleterre. Southgate pourrait sûrement lui épargner quelques minutes, en particulier dans la seconde moitié du match contre Saint-Marin si les Three Lions peuvent obtenir un avantage précoce.

Saison 2021/2022 à ce jour

Arsenal a remporté la majorité des matchs de Premier League auxquels Smith Rowe a participé. Toujours présent dans la ligue des Gunners, Smith Rowe a commencé chaque match sauf un, formant un élément clé du milieu de terrain de Mikel Arteta.

Smith Rowe a marqué un but vital pour Arsenal la dernière fois contre Watford, pour obtenir les trois points. C’était son troisième but lors des trois derniers matches de championnat. Un retour décent pour ce milieu de terrain florissant.

Arteta était venu soutenir Smith Rowe après avoir été initialement exclu de l’équipe d’Angleterre: «Je pense qu’il devrait être heureux si les gens sont vidés ou remettent en question une décision car cela vous indique le niveau auquel il joue.

« Comme tout ce qui s’est passé dans la carrière d’Emile, cela arrivera quand ce sera le bon moment car nous ne savons pas si c’est maintenant le bon moment. »

Heureusement pour Smith Rowe, le « bon moment » est venu. Il fait partie de l’équipe d’Angleterre et sera sans aucun doute impatient de s’équiper et de jouer devant les fans anglais pour faire ses débuts en senior.

