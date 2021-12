Emile Smith Rowe de retour, Gabriel Martinelli démarre, gros changement en défense mais toujours pas de Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal a superbement rebondi après sa défaite 2-1 contre Everton début décembre – mais des tests plus difficiles sont maintenant à l’horizon.

Le jour du Nouvel An, en direct sur talkSPORT, les Gunners entameront une série épique de cinq matchs en 16 matchs contre Manchester City, l’actuel leader de la Premier League.

Arteta a été testé positif pour le coronavirus et manquera le match à domicile d’Arsenal avec Man City

Ce devait être un affrontement classique «maître contre apprenti» avec le manager Mikel Arteta face à l’homme qu’il avait l’habitude d’assister au stade Etihad, Pep Guardiola.

Arteta, cependant, a contracté COVID-19 et devra donc regarder de manière isolée alors que ses Gunners se battent contre une équipe contre laquelle ils ont un bilan vraiment lamentable.

Arsenal a perdu neuf matchs consécutifs contre City et sa dernière victoire en Premier League remonte à décembre 2015.

Pour vous donner une idée de combien de temps il y a, Per Mertesacker, Joel Campbell et Nacho Monreal commençaient aux Emirats et Wilfred Bony est sorti du banc pour Man City, alors que Theo Walcott et Olivier Giroud ont donné aux hôtes un 2-1 gagner.

Martinelli est en forme pour les Gunners et voudra aider son équipe à organiser une victoire choc

Arsenal a besoin d’une victoire, malgré les récents triomphes confortables sur Norwich et Leeds, alors qu’ils se battent pour une place dans le top quatre.

Leur forme contre ceux en dehors des quatre premiers de cette campagne a été bonne, à l’exception de la défaite du premier jour contre Brentford et de la défaite choc contre les Toffees.

Mais quand il s’agit de grands garçons, ils ont du mal.

Une défaite 2-0 contre Chelsea n’était pas si grave, mais les Gunners ont perdu 5-0 contre Man City et 4-0 contre Liverpool.

Et bien que l’Arsenal d’Arteta semble amélioré cette saison, ils n’ont pas souffert de ce problème la saison dernière où ils n’ont subi que quatre défaites contre les quatre premiers au total.

Arsenal a bel et bien été battu par Liverpool lors de sa sortie en Premier League plus tôt cette saison

Mettre en place un formidable affichage le premier jour de 2022 est exactement ce qui est nécessaire pour prouver qu’ils ne sont pas seulement des intimidateurs à plat en ce moment.

Mais quelle est la bonne composition pour s’assurer qu’ils peuvent le faire ? talkSPORT.com jette un œil.

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang devrait être de nouveau absent alors que sa sanction pour des problèmes disciplinaires se poursuit.

Pendant ce temps, Sead Kolasinac reste absent pour blessure.

Takehiro Tomiyasu, Cedric Soares et Callum Chambers ont tous raté la victoire à Norwich en raison de COVID-19 et seront évalués.

Tomiyasu a joué depuis son arrivée à quoi devrait ressembler Arsenal contre Man City

Contre les Canaris lors d’une victoire 5-0, Ben White a été utilisé à l’arrière droit en l’absence de Tomiyasu et Cédric. City, cependant, est une proposition différente.

Dans ce cas, si les arrières droits sont toujours absents, Nuno Tavares sera probablement un meilleur remplaçant à l’arrière droit, permettant à White de reprendre son excellent partenariat avec Gabriel.

Thomas Partey et Granit Xhaka sont le partenariat évident au milieu de terrain, mais la tentation pourrait être de modifier le milieu de terrain offensif.

Arsenal FC

Les Blancs devraient reprendre leur rôle de défenseur central

Emile Smith Rowe devrait revenir dans l’équipe mais plutôt que de remplacer Gabriel Martinelli, il peut être intéressant de voir les Gunners utiliser le Brésilien comme attaquant central à la place d’Alexandre Lacazette.

Martinelli a réussi trois buts et une passe décisive dans les trois matchs avant d’affronter Norwich, puis a ajouté deux autres actions créatrices de buts, montrant qu’il joue un rôle s’il ne marque pas ou n’aide pas.

Arsenal pourrait perdre une cible aérienne, mais ils ajouteraient du rythme et de la ruse, ce qui pourrait ne pas être un mauvais plan contre City.

