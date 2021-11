Emile Smith Rowe reçoit le premier appel de l’Angleterre après un superbe début de saison pour Arsenal, avec Marcus Rashford de Manchester United et James Ward-Prowse de Southampton de l’équipe des Three Lions

Emile Smith Rowe a reçu sa première convocation en Angleterre après un début de saison sensationnel pour Arsenal.

Le milieu de terrain des Gunners a joué un rôle important dans l’ascension de l’équipe de Mikel Arteta dans le classement et dans le top six.

Smith Rowe a été fantastique sous Arteta cette saison

Smith Rowe a marqué quatre buts – le plus récent de ceux à venir dimanche contre Watford – et fourni deux passes décisives jusqu’à présent cette saison.

Il aura désormais potentiellement la chance de montrer ce qu’il peut faire sur la scène internationale, alors que les Trois Lions affronteront l’Albanie et Saint-Marin au cours des deux prochaines semaines.

Cependant, le joueur de 21 ans a été à l’origine exclu de l’équipe de Gareth Southgate, ce qui a obligé le patron anglais à défendre la décision.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait initialement décidé de laisser de côté Smith Rowe, Southgate a déclaré aux journalistes: «Emile, Conor Gallagher et Marc Guehi, en particulier, jouent tous très bien avec leurs clubs, mais nous avons de la profondeur.

« Pour les mettre, nous devons en laisser quelques-uns de côté et je pense que ce n’est pas une mauvaise chose que nous commencions à avoir une équipe des moins de 21 ans très forte parce que vous voulez cette profondeur. »

Le jeune a marqué le vainqueur des Gunners contre Watford

Il a ajouté: « Nous accélérons très rapidement beaucoup de jeunes joueurs et la majorité d’entre eux sont toujours dans cette équipe maintenant et beaucoup d’entre eux ont joué un grand rôle dans les Euros. »

«Mais nous en avons aussi eu quelques-uns et quand vous les remettez avec les moins de 21 ans, c’est beaucoup plus compliqué, nous voulons donc obtenir le bon timing.

« Je pense que les garçons que je viens de mentionner sont sur une très bonne voie, nous les aimons, nous aurons une bonne chance de les voir avec les moins de 21 ans ainsi qu’avec leur club, mais pour le moment nous pensons il est un peu tôt pour certains de ces gars.

Dimanche : Marquez le vainqueur à l’Emirates Stadium 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lundi : obtenez votre première convocation senior en Angleterre Nous sommes si fiers de toi, @emilesmithrowe 😍 – Arsenal (@Arsenal) 8 novembre 2021

«Nous pouvons les mettre et ils seraient tout à fait bien d’ailleurs. Mais nous pensons que les joueurs que nous avons choisis sont juste un peu en avance pour le moment. »

L’appel de Smith Rowe est dû à l’indisponibilité de Marcus Rashford et James Ward-Prowse, le premier restant à Manchester United dans le but de se remettre en pleine forme, et le second souffrant d’une maladie.

Mason Mount et Luke Shaw sont également incertains pour les éliminatoires de la Coupe du monde, en raison respectivement d’une chirurgie dentaire et d’une commotion cérébrale.