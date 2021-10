Emile Smith Rowe révèle trois leaders de l’équipe d’Arsenal après la victoire d’Aston Villa

Emile Smith Rowe était en pleine forme alors qu’Arsenal battait Aston Villa vendredi (Photo: .)

La star émergente d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a choisi trois coéquipiers qu’il considère comme les leaders de l’équipe après la belle victoire 3-1 sur Aston Villa vendredi soir.

Smith Rowe a marqué le troisième but des Gunners lors d’une victoire 3-1 aux Emirats, propulsant l’équipe de Mikel Arteta au neuvième rang de la division.

Thomas Partey et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang figuraient également sur la feuille de match et ce dernier a été choisi par Smith Rowe comme l’un des plus vocaux sur le terrain alors qu’Arsenal poursuit sa résurgence constante.

« Il y a quelques (dirigeants) pour être honnête », a déclaré Smith Rowe à Sky Sports. ‘Aubameyang le capitaine parle toujours, Gabriel, les deux défenseurs centraux Ben (White) également.

« J’ai l’impression qu’ensemble, nous formons une équipe si forte et nous nous entendons très bien. Nous essayons toujours de nous entraider sur et en dehors du terrain. ça commence vraiment à se voir

« Jouer avec ces joueurs expérimentés, c’est parfois un peu surréaliste, mais c’est génial quand nous montons sur le terrain ensemble et j’ai l’impression que la chimie se met vraiment en place. »

Ben White s’installe dans son rôle au cœur de la défense d’Arsenal (Photo: .)

Le joueur de 21 ans s’est vu confier beaucoup plus de responsabilités cette saison et est devenu un habitué d’Arteta alors qu’il a porté son total à deux buts et deux passes décisives en Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Le patron des Gunners est ravi mais en demande plus au jeune qu’il apprécie très, très fortement.

« Il devrait exiger cela dans son jeu car il est capable de le faire », a déclaré l’Espagnol. «Je suis heureux que cela se développe. Il doit également se développer davantage dans d’autres domaines.

« L’autre soir, il n’était pas en forme à 100% mais il s’est avancé et il voulait jouer avec une blessure difficile qu’il avait.

« Il n’y a rien à redire, il regarde juste vers l’avenir, il est vraiment déterminé, il a aussi un peu changé sa façon de vivre et certaines des habitudes qu’il avait et il a été superbe. »



