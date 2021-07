Malgré les craintes que son avenir ne repose pas sur Arsenal au milieu de l’intérêt d’Aston Villa, Emile Smith Rowe a signé un nouveau contrat à long terme aux Emirats. Le milieu de terrain a également été immédiatement récompensé pour son engagement avec le maillot numéro dix.

Auparavant porté par Dennis Bergkamp, ​​Paul Merson, William Galas et Robin van Persie, Smith Rowe rejoint une liste d’élite. Cependant, il a prouvé qu’il était plus que capable de se montrer à la hauteur des normes élevées.

Emile Smith Rowe signe un nouveau contrat avec Arsenal

Ce qui fut dit?

Le contrat étant scellé, le directeur technique d’Arsenal, Edu, a fait de nombreux éloges, déclarant : « C’est une autre étape importante pour nous et nous sommes tous ravis qu’Emile ait signé un nouveau contrat à long terme. C’est formidable de voir un autre jeune joueur évoluer dans notre système d’académie pour devenir un élément clé de notre première équipe. Emile est un joueur qui représente l’avenir du club et c’est pourquoi nous lui avons offert le maillot n°10. Nous avons confiance en Emile et nous savons qu’il a le potentiel pour être un beau joueur pour de nombreuses années à venir.

Pendant ce temps, le manager Mikel Arteta était également satisfait de la nouvelle : « Comme nous l’avons tous vu la saison dernière, Emile est un joueur intelligent avec d’excellentes capacités. Son acuité dans les virages et sa vision exceptionnelle en ont déjà fait un joueur clé pour nous. Son attitude et sa volonté d’apprendre ont également été très impressionnantes. Un grand mérite à notre équipe dans notre académie qui a donné à Emile une excellente éducation et a superbement travaillé pour l’aider à se développer à travers les groupes d’âge.

« En plus du personnel de l’équipe première, un immense mérite revient également à nos joueurs seniors, qui ont joué un rôle si important pour aider Emile à se développer, à gagner en confiance et à performer comme il l’a fait la saison dernière. Je sais que les fans se joindront à nous pour se réjouir qu’Emile ait engagé son avenir dans le club. Nous sommes maintenant impatients de l’aider à se développer davantage et de le voir devenir encore plus important pour la jeune équipe solide que nous construisons.

