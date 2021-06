Emilia Clarke a un conseil majeur pour les acteurs Targaryen de House Of The Dragon

House of the Dragon, le premier spin-off majeur de Game of Thrones, fait son chemin sur nos écrans. Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin et se déroulant des centaines d’années avant l’époque de Daenerys Stormborn, l’histoire mettra en vedette les Targaryen au sommet de leur pouvoir. Plusieurs acteurs sont attachés aux figures centrales de Targaryen, dont Matt Smith, Emma D’Arcy et Paddy Considine. Mais Emilia Clarke, la Mère des Dragons elle-même, a un conseil à donner aux acteurs qui seraient ses ancêtres fictifs.