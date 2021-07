Emilia Clarke confirme son rôle dans Disney + ‘s Secret Invasion – Chihuahua News – Intrelíneas

Emilia Clarke a confirmé sa participation à Secret Invasion, une série Marvel Studios pour Disney+. Bien qu’ayant révélé qu’il s’agirait d’une fiction, l’interprète a affirmé être “effrayée” par les mesures de sécurité et de secret de l’étude et n’a pas donné de détails sur son personnage.

“J’ai déjà peur”, a-t-elle déclaré dans une interview avec Jimmy Fallon. “Les premières personnes avec qui j’ai parlé de Marvel faisaient partie de l’équipe de sécurité et je suis convaincu qu’il y a un homme à l’extérieur de ma maison. Il y a une voiture garée là-bas depuis longtemps, et je jure devant Dieu, c’est incognito », a-t-il plaisanté.

La fiction sera basée sur l’histoire de bande dessinée des Skrulls, des extraterrestres déjà apparus dans Captain Marvel, qui infiltrent la Terre et se transforment en célèbres super-héros Marvel. Clarke rejoint ainsi les confirmés Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, qui reprendront respectivement leurs rôles de Nick Fury et Talos. Le casting comprend également Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald et Carmen Ejogo dans des rôles encore inconnus.

Clarke sera la quatrième star de Game of Thrones à rejoindre l’univers cinématographique Marvel, après l’apparition de Peter Dinklage dans Avengers : Infinity War et les rôles à venir de Kit Harington et Richard Madden dans Eternals, qui sortira en salles le 5 novembre.

Depuis la fin de Game of Thrones en 2019, Clarke est apparue dans Under Suspicion, Last Christmas et Murder Manual. Elle est actuellement immergée dans The Amazing Maurice, un film d’animation auquel elle participe en tant que doubleuse. Clarke a également participé à d’autres grandes franchises telles que Star Wars, où il a été vu dans le spin-off sur Han Solo, et dans Terminator Genisys, un démarrage raté pour relancer la saga de science-fiction.

La première saison de Secret Invasion comprendra six épisodes. Sa date de sortie est encore inconnue, même si elle devrait arriver en 2022.

