Emilia Clarke connaît absolument la scène dans Game of Thrones, elle reviendrait en arrière et changerait

in

Néanmoins, elle est peut-être connue comme la mère des dragons, la briseuse de chaînes, l’imbrûlée, la… eh bien, vous comprenez, mais Emilia Clarke se fraye également un chemin qui rendrait même son personnage de Game of Thrones fier. Elle a récemment rejoint la famille MCU via Disney +’s Secret Invasion, basé sur le croisement de bandes dessinées du même nom qui voit des Skrulls extraterrestres infiltrer différents niveaux de vie sur Terre. Clarke a également écrit sa propre bande dessinée, MOM: Mother of Madness, qui ressemble à quelque chose de la saison 8 que Daenerys aurait aimé lire si elle n’avait jamais fini par mourir.