Emilia Clarke de Solo a reçu du matériel d’audition étrange lorsqu’elle a lu pour le film Star Wars

Peut être pas. Lorsqu’il s’agit d’énormes franchises comme la saga Star Wars et Marvel, la menace des spoilers est une préoccupation majeure. Un nouveau film pourrait rapporter des milliards de dollars au box-office, la majeure partie de cet argent provenant de fans désireux de savoir ce qui se passera ensuite. Si un acteur auditionnait pour le prochain film Marvel, par exemple, et n’obtenait pas le rôle, il aurait quand même eu accès à un script normalement top secret. Emilia Clarke, qui a joué Qi’ra dans Solo: A Star Wars Story, aurait pu apprendre un ou deux spoilers de son audition et l’avoir divulgué à la presse. Non pas que je pense qu’elle le ferait, bien sûr, mais c’est une possibilité que les dirigeants de studio doivent envisager.