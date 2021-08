Emilia Clarke et Jason Momoa donnent vie à tous les fans de GoT avec leurs retrouvailles

De son côté, l’acteur a partagé un album dans lequel il apparaît posé avec Emilia Clarke et avec le réalisateur de Game of Thrones. “LUNE DE MA VIE. Tu es merveilleuse. Je t’aime pour toujours @emilia_clarke #smilelyeyes joyeux anniversaire benioff tu es beau généreux grossier leo aloha j”, lit-on en légende de sa publication.

Dans la série diffusée entre 2011 et 2019 et qui a duré huit saisons, Momoa a donné vie à Khal Drogo et Emilia Clarke l’amour de sa vie et sa femme Daenerys Targaryen . Leurs personnages dans la série les ont beaucoup rapprochés et aujourd’hui, 10 ans plus tard ils sont toujours de grands amis.