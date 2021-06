Emilia Clarke révèle pourquoi elle a rejoint le MCU après avoir joué dans une autre franchise préférée de Game Of Thrones

Il n’est plus tout à fait vrai qu’une fois qu’un acteur devient une partie bien-aimée d’une franchise, il ne peut pas trouver sa place dans une autre, en particulier avec des propriétés majeures comme Star Wars, DC et Marvel qui continuent de produire régulièrement des projets. En tant que tels, les fans ont été ravis lorsque l’ancienne star de Game of Thrones, Emilia Clarke, Mother of Dragons et Burner of Innocents (seulement partiellement son titre officiel), a signé pour jouer un rôle dans la prochaine série Disney + Secret Invasion. Maintenant, Clarke a expliqué la vraie raison pour laquelle elle a décidé de jouer un rôle dans une autre franchise majeure après son passage à GOT.