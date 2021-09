Emilia Wickstead RTW printemps 2022 – WWD

Pour le printemps 2022, Emilia Wickstead a voulu recréer l’univers glamour du film français des années 1960 “L’année dernière à Marienbad”, qui l’a enchantée par son intrigue romantique, sa musique envoûtante et la représentation de personnages féminins puissants “statuesques”.

Elle s’est donc rendue à Babington House, un grand manoir dans la campagne anglaise, et a filmé sa nouvelle collection à travers ses jardins tentaculaires, remplis de « haies en forme d’absurde » et capturant la même esthétique surréaliste que les jardins vus dans le film.

Les vêtements ont capturé un sens similaire de romance et de glamour à l’ancienne des années 60 avec des imprimés de roses, des jupes volumineuses, des châles dramatiques et de nombreuses couleurs saturées sur le visage.

Ce sens de l’élégance et de l’habillement à l’ancienne est devenu synonyme de Wickstead, mais elle tient à lui donner une tournure moderne. Ici, elle y est parvenue avec une taille tombante frappante, des formes confortables et des fabrications plus légères – il y avait d’élégantes robes A-line en jersey et des robes de soirée avec un tissu effet croco frappant qui avait l’air structuré mais léger.

Parmi les autres points forts, citons les ceintures de ceinture et les détails corsetés, recréés pour les femmes modernes avec des plis plus lâches et des tissus plus doux.

Wickstead a également saupoudré d’éléments plus audacieux, notamment des jupes basses associées à des hauts de bralette exposant le ventre et des mini-longueurs supplémentaires qui plairaient sûrement à un nouveau client plus jeune.

“Nous voulions capturer cette sensation sans effort d’être en vacances et de mettre votre haut court, qui ressemble presque à un maillot de bain, ou à des robes en jersey faciles à enfiler”, a déclaré le créateur.