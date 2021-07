Emiliano Martinez a qualifié Aston Villa de “renforcement” et Emi Buendia a snobé Arsenal

Les sourcils se sont levés lorsque Arsenal a autorisé Emiliano Martinez à partir pour Aston Villa pour un montant de 20 millions de livres sterling l’année dernière.

Le gardien de but avait passé une décennie aux Emirats et commençait tout juste à prouver sa valeur avant d’être fouetté au club des Midlands.

L’Argentin s’est avéré une signature inspirée pour Villa

Martinez a joué pour l’Argentine alors qu’ils éliminaient la Colombie en Copa America

Mikel Arteta a révélé que les Gunners à court d’argent devaient simplement le vendre avec le plus frais Bernd Leno, considéré comme le numéro un à long terme entre les bâtons.

Martinez, cependant, a sans doute prouvé qu’il était le meilleur gardien de but la saison dernière – et il a jeté de l’ombre sur son ancien club en disant qu’il pensait que son déménagement à Villa était un pas en avant plutôt qu’en bas.

Il a déclaré: «Ils disaient tous que c’était un pas en avant dans ma carrière, mais j’ai toujours dit que c’était un pas en avant.

“Quand j’ai décidé de venir à Villa, c’était parce que je faisais confiance au manager et aux ambitions du club, et je savais à quel point Villa est grande.

Le « Croydon De Bruyne » est le surnom de Smith Rowe

« Certaines personnes ne réalisent pas à quel point Aston Villa est grande. J’ai dit le premier jour que mon ambition était d’être en Europe avec Aston Villa.

«Je veux porter ce club le plus haut possible et nous sommes sur la bonne voie. Est-ce possible cette saison ? Oui. Mais nous devons travailler pour cela.

Le joueur de 28 ans, qui était le héros des tirs au but pour l’Argentine alors qu’ils se qualifiaient pour la finale de la Copa America mardi soir, a été un artiste remarquable pour les Villains la saison dernière, beaucoup le considérant comme le meilleur gardien de but de la saison. .

C’est pourquoi Arsenal ne doit pas laisser Villa signer Emile Smith Rowe – ou ils pourraient à nouveau regretter.

Aston Villa a dépensé beaucoup pour la signature de Buendia

Smith Rowe a superbement réussi la dernière campagne pour s’imposer comme un homme clé et un partant dans la première équipe d’Arsenal.

Il a marqué deux buts et ajouté quatre passes décisives en 24 matchs, mais il est sûr d’améliorer ce décompte la saison prochaine.

Villa, cependant, cherche désespérément à le signer et a déjà vu deux offres rejetées pour le meneur de jeu, une troisième d’environ 35 millions de livres sterling étant attendue.

Arsenal, cependant, aurait refusé toutes les offres pour le joueur de 20 ans, car ils le considèrent comme l’avenir du club – aux côtés de l’ailier anglais florissant Bukayo Saka.

Les chefs des Emirats ont déjà été rendus un peu ridicules par Villa cet été après avoir été battus à la signature d’Emi Buendia et ils doivent s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Dean Smith a capturé la signature de l’Argentin pour un montant de 34 millions de livres sterling – les Gunners étant réticents à égaler le prix demandé par Norwich.

Arsenal a terminé un huitième trimestre décevant et n’a pas remporté d’argenterie, s’ils laissaient partir Smith Rowe, ils pourraient même prendre encore plus de retard sur leurs quatre meilleurs rivaux.

Après avoir vu Martinez devenir l’homme principal de Villa, le jeune pourrait bien être tenté de faire le changement.

