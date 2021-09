Emiliano Martínez et son show aux tirs au but : cette fois avec Cristiano

in

25/09/2021

Le à 21:57 CEST

Les minutes de réduction à Old Trafford étaient déjà en cours. Aston Villa a gagné 0-1 et United a eu un penalty en faveur de l’égalité. Danse entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes pour avoir qui l’a lancé. C’est là qu’Emiliano Martínez est intervenu.

Le gardien d’Aston Villa a répété, d’une autre manière, son show lors des tirs au but de la Copa América contre la Colombie. Là, il a tout dit aux joueurs colombiens. Aujourd’hui, il a osé avec Cristiano.

L’archer argentin s’est adressé au Portugais pour lui demander de tirer lui-même. “Kick it you, kick it you”. Les joueurs de United ont tenté de le sortir de là sans succès. Seul Cavani a été en mesure de pousser à Draw.

Le résultat est déjà connu. Cristiano Ronaldo ne l’a pas lancé, Bruno Fernandes l’a lancé et l’a raté. Histoire avec une fin heureuse, encore une fois.