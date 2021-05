Emiliano Pucheta est le nouveau champion argentin des poids moyens

Pucheta (à droite) frappe le visage de Luque. Photo: Nelson Quispe

Emiliano Pucheta (72300) de Santa Fe a été proclamé le nouveau champion argentin des poids moyens en battant aux points, dans une décision unanime et après dix tours, Nicolás Luque Palacios (même poids) de Cordoue, dans le procès central de la soirée tenu le vendredi 7 de mai au club Sarmiento, de Villa Carlos Paz, Córdoba, dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box.

La couronne qui passa à Pucheta fut laissée vacante par Francisco Torres, de Buenos Aires, aujourd’hui basé aux États-Unis.

La technique de Pucheta, soutenue par un grand état physique et mental, a gouverné presque tout le développement du combat, frustrant la boxe tourbillonnante et rude de Luque Palacios, qui semblait irrésolu et impuissant au cours du conflit.

Les juges, avec force, ont reconnu le travail du Santa Fe avec un critère unanime même dans les chiffres puisque les trois (Mauricio García Arese, Jorge González et Enrique Ferrero) ont accepté de donner 99 ½ à 91 pour le tout nouveau tenant du titre national des poids moyens. Ariel Álvarez a arbitré.

Pucheta, 25 ans, a porté son record à 14-4-0, 4 KO, tandis que le Cordovan, 31 ans, a laissé son record à 12-8-1, 1 KO.

Dans le semi-fonds, le triple challenger du titre argentin des super poids plume, Javier «Johnny» Herrera (17-4-1, 8 KO et 63 700), a battu Sergio Rosalez (13) de Santiago aux points en huit épisodes (unanimité verdict). -1, 2 KO et 62.100), qui a quitté la note de couleur de la soirée quand il a demandé à sa petite amie de l’épouser – avec alliance et à genoux à l’ancienne – une fois le combat terminé.

Le reste des résultats

Jonathan Amitrano (55400) GPP 4 (unanime) à Alexis Cabaña (57100)

Matías Ceballos (67 400) GPP 4 (unanime) face à Sergio Rocha (66 700).

Alan Randazzo Cos (63 400) GPP 4 (unanime) à Leonel Laciar (63 100).

Walter Córdoba (66 600) GPP 4 (unanime) à Mario Ferreyra (66 300).

Francisco Olguín (62 200) GPP 4 (unanime) à Miguel Almirón (61).

Presse de boxe / Tello Box Sampson