Emiliano Sordi révèle qu’il est à 100% après avoir souffert des symptômes du COVID-19

Après une victoire et un nul en saison régulière, l’Argentin Emiliano Sordi a relaté les difficultés qu’il avait rencontrées pour se préparer au tournoi des mi-lourds de PFL. “Il-Homme” a révélé qu’il avait contracté COVID-19, et a indiqué qu’il n’était pas dans sa meilleure forme au début du tournoi, mais a assuré qu’il était au courant 100% pour votre combat contre Antonio Carlos Jr.

“La vérité est que physiquement je savais que je n’étais pas à 100%. J’ai passé une année entière à ne rien faire, juste à être à la maison. Après cela, je suis venu aux États-Unis en janvier et j’ai commencé à beaucoup m’entraîner. Mais quelques jours avant d’aller en quarantaine PFL, j’avais COVID-19 et cela a également affecté mes performances. Pour le deuxième combat, j’ai contracté une batterie. Donc, c’était juste de la malchance avant les combats, mais, nous sommes des Latinos, nous sommes nés en combattant et nous mourrons certainement en combattant », révélé Sordi dans une interview avec accro au MMA.

Sur le front des combats Carlos Jr. Demain, vendredi, l’Argentin a affirmé être récupéré à 100% et prêt au combat.

«Je me sens très bien maintenant, dans les deux premiers je n’étais pas en forme, ils m’ont aidé à être en forme pour ce combat. Pour la demi-finale, j’ai vraiment l’impression d’être à 100% », conclu Emiliano.

Champion du tournoi des poids mi-lourds 2019, Sordi cherchera à remporter à nouveau le prix de 1 million de dollars. En saison régulière, l’Argentin a battu Chris Camozzi par décision unanime, et à égalité avec Dan spohn dans son dernier combat. Son record actuel est 23-8 et 1 cravate.

