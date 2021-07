Emilio Estefan publie un clip vidéo exposant les conditions difficiles de Cuba ⋆ 10z viral

Emilio Estefan est un musicien et producteur cubano-américain à succès qui a déménagé aux États-Unis alors qu’il n’avait que 14 ans. Il sait une chose ou deux sur l’importance de la liberté et de la liberté et il montre son soutien à son pays en sortant une nouvelle chanson intitulée “Libertad”, ou la liberté en anglais.

Estefan est marié à la chanteuse cubano-américaine Gloria Estefan et a remporté 19 Grammy Awards tout au long de sa carrière. Il a produit sa nouvelle chanson en collaboration avec le groupe à but non lucratif The Foundation for Human Rights in Cuba. Les images ont été tournées il y a deux mois, mais à la lumière des émeutes en cours, ils ont décidé d’accélérer le processus et de publier la vidéo plus tôt.

« Je pense que les gens ont besoin de savoir la vérité sur ce qui s’est passé à Cuba. Pour la première fois, grâce à la technologie, ils voient la réalité de ce qui s’est passé et les abus », a déclaré Estefan.

La chanson parle de «l’ennemi de la liberté», qui est le silence. “C’est dommage qu’avec la force ils veuillent vous faire taire” et “chaque être humain mérite la liberté”, disent les paroles.

Il n’est pas étonnant que les médias de gauche veuillent que les gens pensent que les manifestations portent sur des “pénuries de vaccins”. Estefan parle des abus du régime communiste cubain, mais cela ressemble étrangement aux tactiques utilisées par le Parti démocrate d’annulation de la culture en Amérique.

La plus grande manifestation à Cuba depuis la révolution de 1959 dure depuis des semaines et des milliers de citoyens mécontents défilent dans les rues, beaucoup d’entre eux scandant « libertad ». En novembre de l’année dernière, il y a eu une petite manifestation en raison de la rupture par les autorités communistes d’une grève de la faim organisée par des artistes et des militants devant le ministère de la Culture.

La grève de novembre a conduit la Fondation à proposer à Estefan une idée pour un article sur les conditions actuelles de Cuba sous le régime communiste. Il travaillait sur cette pièce lorsque les manifestations du 11 juillet ont commencé.

“C’est la première fois que l’image est plus importante que la musique”, a déclaré Estefan à NBC News. “C’est vraiment dur. Je suis né à Cuba même si nous sommes à 90 miles, c’est si loin.

Il a dit : « Gloria et moi prions pour Cuba chaque jour.

À peu près à mi-parcours de la chanson, vous pouvez entendre des voix scandant «libertad» combinées à des images de centaines de Cubains défilant dans les rues. À la fin de la vidéo, ils nomment des militants décédés, dont Pedro Luis Boitel et Orlando Zapata Tamayo, tous deux tragiquement décédés alors qu’ils faisaient la grève de la faim pendant leur emprisonnement.

Estefan a également précisé qu’« il ne s’agit pas de politique, mais de droits de l’homme ».

Tous les Américains devraient prier pour la liberté de Cuba et tous les gauchistes autorisés qui pensent vouloir le communisme dans notre pays devraient regarder cette nouvelle vidéo musicale et observer ce qui se passe réellement sous un régime communiste.