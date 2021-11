Emilio Estevez aurait quitté Mighty Ducks Show à cause de la politique Vax

Emilio Estévez, connu pour son rôle de Coach Gordon Bombay dans The Mighty Ducks, quitte l’émission Disney Plus de la franchise Game Changers – apparemment à cause des besoins en vaccins.

Deadline and Variety a rapporté vendredi soir que le studio faisait des allers-retours avec Estevez au sujet des exigences de vaccination et qu’il « a refusé de fournir l’assurance qu’il se conformerait à la politique ».

Selon une source proche de la production, le départ d’Estevez est dû à un désaccord sur l’exigence de vaccination COVID-19 d’ABC Signature, car il ne fournirait pas de preuve de vaccination. En vertu du récent accord de retour au travail entre les studios et les syndicats, la production de « The Mighty Ducks: Game Changers » nécessite la vaccination contre COVID-19 pour tout le monde dans la zone A, qui comprend tous les acteurs et membres d’équipe qui entrent en contact avec eux.

The Mighty Ducks: Game Changers a fait ses débuts en mars dernier et a été renouvelé pour une deuxième saison.

Deadline a rappelé que les «différences créatives» étaient également un facteur potentiel de sa sortie.

D’autres célébrités ont été critiquées pour leur opposition aux vaccins, notamment Nicki Minaj il y a quelques semaines à peine.

Dans un article récent du Hollywood Reporter, la star mandalorienne Giancarlo Esposito repoussé le sentiment anti-vaccin à Hollywood et a déclaré: «Je ne comprends pas comment les gens ne vaccinent pas. Pour moi, j’ai perdu des amis chers, alors je sais que c’est réel. Non seulement en Europe mais en Amérique, des amis en parfaite santé et sans compromis. Le vaccin est la réponse.

