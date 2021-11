Emilio Estevez ne revient pas dans la série Mighty Ducks

Avant de devenir un nom familier grâce au drame à succès de Fox Empire, Smollett a joué le rôle de Terry Hall, le plus silencieux des frères et sœurs Hall, dans le premier film Mighty Ducks. Bien qu’il ne soit pas revenu pour les films de suivi, la sitcom ABC de Smollett On Our Own, qui mettait également en vedette ses frères et sœurs Jurnee Smollett-Bell, Jake Smollett, Jazz Smollett, Jocqui Smollett et Jojo smollett, créé la même année que D2 est sorti.

En janvier 2019, Smollett, 38 ans, s’est retrouvé impliqué dans un scandale juridique après une attaque présumée à Chicago que la star d’Empire a qualifiée de crime de haine contre lui. Mais un mois plus tard, le département de police de Chicago a annoncé qu’il était un suspect, Smollett plaidant plus tard non coupable de 16 chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir prétendument déposé un faux rapport de police. Il a nié les allégations.

Alors que les accusations criminelles ont été initialement abandonnées en mars, Smollett a été inculpé en février 2020 pour de nouvelles accusations, avec un communiqué de presse déclarant: « Un grand jury du comté de Cook a renvoyé un acte d’accusation de six chefs d’accusation accusant Jussie Smollett d’avoir fait quatre faux rapports distincts au département de police de Chicago. policiers liés à ses fausses allégations selon lesquelles il a été victime d’un crime haineux, sachant qu’il n’était pas victime d’un crime. »

Pendant tout cela, il a été annoncé que Smollett quitterait Empire, Fox déclarant dans un communiqué : « D’un commun accord, le studio a négocié une extension de l’option de Jussie Smollett pour la saison six, mais pour le moment il n’y a aucun le personnage de Jamal pour revenir dans Empire. »