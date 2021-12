Emily à Paris lance sa deuxième saison sur Netflix

Enfin, après une longue attente, le célèbre série Emily à Paris présente sa deuxième saison pleine de glamour sur la plate-forme Netflix, ce qui a sans aucun doute excité beaucoup.

« Emily à Paris » la commence Deuxième Saison sur Netflix et Lily Collins dit qu’il aura plus de diversité, plus de comédie et beaucoup plus de glamour que son prédécesseur.

La magie de Paris, la beauté et la mode reviennent pour être les protagonistes de la deuxième saison de « Emily in Paris » dans Netflix, qui ouvre ce 22 décembre.

De plus, comme nous l’évoquions précédemment, assure l’interprète Lily Collins, elle aura « plus de diversité, plus de comédie et bien plus de glamour » que la première saison.

Cela peut vous intéresser : Netflix : Astuce pour accéder à son catalogue caché

A diferencia de la producción pasada, en la que « Emily Cooper » se siente como en otro mundo, ya que llega a París sin saber francés, mientras que en esta nueva temporada « Emily » se mete más en las costumbres parisinas y experimenta más con les gens.

Je me sens beaucoup plus à l’aise cette saison. Je parle plus français, je m’épanouis davantage, j’explore la ville en profondeur et cela fait grandir mon cercle d’amis et m’aide à mieux fonctionner au travail. Tout cela va également provoquer des situations plus comiques, car je n’arrêterai pas de merder non plus », déclare Collins dans l’interview.

Une fois installée dans la ville, cette deuxième saison montrera comment « Emily », après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec son voisin et chef « Gabriel » et sa première amie française, « Camille », se retrouve déterminée à se concentrer sur son travail. , l’agence de marketing Savoir, et à gagner la confiance et le respect de sa patronne « Sylvie ».

La relation avec ‘Sylvie’ va certainement s’améliorer. Ils se connaissent déjà mieux, elle sait déjà comment fonctionne ‘Emily’. Évidemment, il y aura des moments où elle devra être dure et sérieuse, finalement elle est sa patronne, mais il y a plus d’appréciation, de respect et de confiance que ce que nous avons vu dans la première saison. (…) Ce que j’aime le plus dans ce deuxième volet, c’est de jouer cette dualité de personnalités avec le personnage de Philippine », avoue l’actrice.

Tout en préparant des campagnes de marketing, « Emily » continue d’assister à des cours de français, où elle rencontre un compatriote expatrié britannique, « Alfie », qui à la fois l’exaspère et l’intrigue.

Et sans surprise, celui-ci va encore bouleverser votre vie amoureuse et d’autant plus excitante.

Ils sont tous les deux très têtus quand ils se rencontrent. Ils ont une façon différente de voir Paris et ce qu’est la vie, cependant, au fur et à mesure qu’ils gagnent en confiance, leur relation s’améliorera et la façon dont ils se combinent est belle », explique Laviscount.

De son côté, Collins anticipe que la dynamique et la façon dont ils flirtent seront le point fort de la comédie.

Le principal soutien d' »Emily » restera « Mindy », comme lors de la première saison, avec qui désormais elle partage non seulement des confidences, mais sera aussi des colocataires.

Le personnage de Park prend du poids dans les nouveaux chapitres, puisqu’elle est maintenant prête à réussir dans la musique, surtout avec un groupe particulier qui ne laissera personne indifférent.

De plus, elle fonctionne comme une boussole lorsqu’Emily perd le nord, et elle le fera plus d’une fois.

Dans cette nouvelle saison, nous la verrons poursuivre cette passion qu’elle aimait depuis si longtemps, donc sa facette de chanteuse exploitera davantage. Aussi, il essaiera de découvrir quel est son cheminement et comment entamer une carrière professionnelle », explique Park.