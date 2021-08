Emily à Paris : que regarder si vous aimez la comédie dramatique Netflix

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime)

Dans cette série originale d’Amazon, La merveilleuse Mme Maisel suit Miriam “Midge” Maisel, une jeune femme qui avait toute sa vie planifiée – collège, mariage, famille et organiser les meilleurs petits déjeuners de Yom-Kippour. Mais, lorsque son mari la quitte subitement, c’est à elle de trouver où elle va à partir de là.

Tout d’abord, The Marvelous Mrs. Maisel se déroule dans les années 50 et 60, donc les costumes et les décors sont géniaux. Deuxièmement, Maisel elle-même finit par découvrir qu’elle a un don pour la comédie, alors ses concerts de stand-up vous permettront de ne pas rire. Et, troisièmement, l’histoire est aussi très amusante, avec de nombreux rebondissements. Emily à Paris suit toujours Emily essayant de vivre sa vie sans son petit ami américain. Maisel, à sa manière, fait la même chose, et elle le fait de manière fantastique.

Diffusez La merveilleuse Mme Maisel sur Amazon Prime.