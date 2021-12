Emily à Paris saison 2 : l’âge d’Emily Cooper enfin confirmé

Emily révèle son âge dans l’épisode trois (Photo: Netflix)

Spoilers pour la saison 2 d’Emily à Paris à suivre.

La star d’Emily à Paris, Lily Collins, a déjà spéculé sur l’âge de son personnage, mais le dernier lot d’épisodes a finalement donné un chiffre sur l’âge exact d’Emily Cooper.

L’émission est tombée sur Netflix mercredi matin, reprenant peu de temps après la fin dramatique de la première saison, Gabriel (Lucas Bravo) a décidé de rester dans la capitale française.

Mais alors qu’Emily essaie d’ignorer ses sentiments pour le chef cuisinier, les choses se compliquent de plus en plus, menant à l’anniversaire du génie du marketing.

Une chose que les fans se sont demandé entre-temps est l’âge exact de leur nouvel Américain préféré à Paris.

Lily, 32 ans, a donné sa propre opinion sur l’âge de son alter-ego dans une interview l’année dernière.

Emily révèle son âge dans un moment très sournois (Photo: Netflix)

Elle a déclaré: « Je ne crois pas que nous lui ayons jamais donné un » numéro « spécifique pour son âge, mais je pense qu’elle vient de sortir de l’université.

«Peut-être que c’est sa première année après l’obtention du diplôme. Je veux dire qu’elle a 22 ans », a déclaré Lily à Vogue.

«Elle a suffisamment d’expérience dans son entreprise à Chicago pour gagner le respect de son patron.

« Elle est allée à l’école pour ça, et elle a terminé des stages… », a ajouté la star, repoussant apparemment l’idée qu’elle avait été éduquée jusqu’au niveau master.

Cependant, les fans n’étaient pas si sûrs d’Emily, en raison de ses qualifications académiques et de son expérience dans l’industrie, ce qui signifiait qu’elle devait avoir au moins deux ans de plus.

Mais finalement, le mystère de l’âge d’Emily a été résolu dans l’épisode trois de la saison deux, le jour de son anniversaire.

Quand Emily se promène dans un centre commercial, le message ’29 ans jeune, joyeux anniversaire @EmilyInParis !’ apparaît de l’un de ses followers.

Il y a beaucoup de surprises en réserve pour Emily cette saison (Photo: Netflix)

Le moment de style œuf de Pâques clignote à l’écran pendant quelques secondes, mais nous donne enfin notre réponse.

Emily est également inondée de vœux d’anniversaire de la part de Camille (Camille Razat), de sa meilleure amie Mindy (Ashley Park) et de ses collègues.

Bien qu’Emily ait décidé d’organiser une fête assez discrète, avec seulement ses proches, les choses deviennent vite très tendues lorsque Camille fait une découverte.

L’inévitable révélation des sentiments de Gabriel envers Emily sort enfin, signifiant des rideaux – pour l’instant – pour son amitié avec Camille.

Cependant, le personnage principal a également dit à Mindy que son dernier anniversaire était un « rien d’anniversaire… »

Cela signifie que nous espérons que nous aurons une grande célébration 3-0 pour Emily dans la saison trois, promettant encore plus de feux d’artifice que son dernier.

La saison 2 d’Emily à Paris est désormais diffusée sur Netflix.

