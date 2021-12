Emily à Paris Stars Decide : Team Gabriel ou Team Alfie

Le casting d’« Emily in Paris » décide : Gabriel vs. Alfie

Mon Dieu ! Nous sommes vraiment déchirés par la situation amoureuse d’Emily dans la saison deux d’Emily à Paris.

Après Emilie (Lily Collins) et Gabriel (Lucas Bravo) ont couché ensemble à la fin de la première saison, nous pensions que le couple pourrait enfin se réunir dans la nouvelle saison. Au lieu de cela, Emily a choisi d’enterrer ses sentiments pour Gabriel afin de ne pas trahir davantage son amie Camille (Camille Razat), qui avait récemment rompu avec le chef français.

Alors que nous avions au départ des sentiments mitigés sur la décision d’Emily, nous avons rapidement été satisfaits du statut de célibataire de l’expatriée américaine, car il permettait au si charmant Alfie (Lucien laviscomte) à introduire. Sarcastique, simple et sans drame, le britannique Alfie était l’exact opposé de Gabriel, et exactement ce dont Emily avait besoin cette saison.

Cependant, à la fin de la saison, Emily s’est retrouvée tirée dans deux directions : essayer les longues distances avec Alfie ou tenter de faire fonctionner les choses avec Gabriel. Malheureusement, Emily a poursuivi en découvrant que Gabriel et Camille s’étaient reconnectés, mais nous nous écartons …

Ce carré d’amour nous fait nous demander si Gabriel ou Alfie sont meilleurs pour Emily. Et donc, nous nous sommes tournés vers les acteurs qui jouent Gabriel, Camille et Alfie pour décider qui est le meilleur match pour Emily – et leurs réponses peuvent vous surprendre.