Emily Blunt a toutes les brûlures des malades dans les nouvelles interviews de croisière dans la jungle, mais Dwayne Johnson l’aime totalement

Les conférences de presse pour les nouveaux films sont généralement très amusantes pour les téléspectateurs, et les interviews de Jungle Cruise ont été une source infinie de clips d’Emily Blunt et Dwayne Johnson hilarants. Même dans une pandémie où les choses sont inhabituelles en raison des protocoles de santé et de sécurité, cela a toujours eu beaucoup de succès et les fans ont adoré les activités parascolaires des stars de cinéma faisant la promotion du nouveau film de Disney. De nouvelles interviews, en fait, montrent le sens de l’humour de Blunt, et il y a une publication Instagram de The Rock pour le prouver :