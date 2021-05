Emily Blunt assure qu’elle ne jouera pas dans Fantastic 4 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Les dernières rumeurs suggéraient que Marvel Studios avait proposé à John Krasinski et Emily Blunt de jouer dans le film Fantastic Four. Apparemment, Kevin Feige veut que le couple, marié dans la vraie vie, donne vie à Reed Richards et Sue Storm dans la nouvelle adaptation des héros, d’abord au sein du MCU. Mais, comme l’actrice l’a révélé, pour le moment, ils n’ont reçu aucune proposition.

Lors d’une apparition sur The Howard Stern Show, Blunt a répondu aux rumeurs. «C’est un casting fait par les fans. Personne n’a reçu d’appel. Ce ne sont que des gens qui disent: “Est-ce que ce ne serait pas génial?” »Il a clarifié.

“J’adore Iron Man et quand on m’a proposé Black Widow, j’étais obsédé par Iron Man. Je voulais travailler avec Robert Downey Jr., ça aurait été incroyable. Mais je ne sais pas si les films de super-héros sont pour moi. Je n’aime pas. Je ne les aime vraiment pas », a-t-il avoué.

Bien que Blunt semble être clair qu’elle n’est pas intéressée à rejoindre l’univers cinématographique Marvel, elle a ajouté qu’elle ne fermerait pas cette porte pour de bon. “Je ne veux pas dire que je ne veux jamais jouer un super-héros”, at-il laissé tomber, déclarant que ce devrait être un “personnage vraiment cool” pour qu’il accepte le projet.

Dans tous les cas, il semble qu’il soit encore trop tôt pour parler du casting de The Fantastic 4 puisque le film n’a pas de date de sortie officielle dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel et qu’il n’atteindrait pas les salles avant, au moins, 2023.

Source: Cependant