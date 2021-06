Emily Blunt, Badass, parle de boire du whisky avec John Krasinski après de longs tournages dans A Quiet Place Part II

in

L’histoire de la série Quiet Place est pleine de rebondissements qui ont pris une propriété inconnue et l’ont fait exploser en un énorme succès qui plait à la foule. C’est un témoignage des talents d’Emily Blunt, de John Krasinski et du reste de leurs collaborateurs dans cet univers de thriller de science-fiction. Et avec le whisky qui coule déjà, vous pouvez imaginer les idées qui pourraient déjà avoir commencé à germer pour les futurs épisodes de cette histoire dangereuse. Parfois, le whisky est destiné au jeu, mais parfois il aide vraiment au travail.