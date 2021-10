Emily Blunt pourrait jouer dans Oppenheimer, le nouveau de Christopher Nolan – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Dans la quasi-totalité de sa filmographie, Christopher Nolan a travaillé avec des acteurs très recherchés. Pourquoi votre prochain long métrage devrait-il être l’exception ? Il y a quelques jours, on apprenait que Cillian Murphy assumerait le rôle principal dans le prochain film de Nolan, dont l’intrigue tourne autour du scientifique qui a créé la bombe atomique. D’un autre côté, vient maintenant la nouvelle qu’Emily Blunt pourrait également rejoindre le casting d’Oppenheimer, dans un rôle tout aussi essentiel à l’histoire que le cinéaste aspire à raconter.

Cette semaine, Deadline a annoncé qu’Emily Blunt était en pourparlers pour incarner la femme du physicien Oppenheimer dans le film de Nolan du même nom. Les médias ont également noté que l’on s’attend à ce que l’ensemble du casting du film soit composé de grandes célébrités. Cependant, Cillian Murphy est le seul acteur qui (jusqu’à présent) a confirmé sa participation au projet. Il incarnera lui-même Julius Robert Oppenheimer, qui faisait partie du projet Manhattan dans les années 1940 et est considéré comme le père de la bombe atomique.

Auparavant, ce biopic à venir était décrit comme un « thriller épique tourné en IMAX » qui permettra au public d’entrer « dans le paradoxe passionnant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver » (via). Oppenheimer est basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, des auteurs Kai Bird et Martin J. Sherwin. Outre le réalisateur et scénariste, Christopher Nolan assurera la production aux côtés de son éternelle compagne Emma Thomas.

Universal Pictures sera responsable de la distribution du film dans le monde entier. Il n’a été confirmé qu’en septembre que le studio de cinéma avait remplacé Warner Bros. Pictures en tant que siège du nouveau projet de film de Nolan. La production devrait commencer au début de 2022, et Oppenheimer devrait sortir en salles le 21 juillet 2023.

L’équipe de Nolan est rejointe par quelques collaborateurs de Tenet, dont le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema, la monteuse Jennifer Lame et le compositeur Ludwig Göransson.

Emily Blunt vient de jouer dans Jungle Cruise, un film d’aventure inspiré de l’attraction éponyme du parc à thème Disney. Auparavant, l’acteur britannique dirigeait le casting de A Silent Place : Part II, la suite du film de 2018 où elle partageait curieusement le générique avec Cillian Murphy. Cette suite terrifiante, avec John Krasinski de retour à la présidence, est devenue un succès après avoir amassé 297,3 millions de dollars au box-office mondial.

Source : CinéPremière