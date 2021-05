Emily Blunt répond enfin aux rumeurs sur le redémarrage de “ Fantastic Four ” de Marvel – .

Le tour de montagnes russes Krasinski-Blunt se poursuit avec un autre développement de nul autre que la populaire actrice hollywoodienne elle-même. Les fans de Marvel mourant d’envie de voir les Fantastic Four redémarrer dans le MCU sont probablement bien conscients que le mari et la femme de la vie réelle John Krasinski et Emily Blunt sont les favoris des fans pour le duo de super-héros Reed Richards / Mr. Fantastique et Sue Storm / La femme invisible. Nous avons vu divers rapports affirmant que Marvel avait déjà rencontré les deux afin de discuter des possibilités entourant Fantastic Four. Certains rapports ont affirmé qu’un accord était conclu tandis que d’autres ont déclaré que les deux acteurs ne sont pas intéressés par le film. Nous avons également appris que Jennifer Lawrence pourrait être en lice pour le rôle de Sue Storm que Marvel envisage. Et juste au moment où vous pensez que vous en avez terminé avec les rumeurs de Fantastic Four, elles réapparaissent.

Emily Blunt a abordé ces rumeurs de la meilleure façon possible dans une nouvelle interview, dissipant apparemment l’idée qu’elle et son mari sont dans la prochaine photo du MCU.

Parlant avec Howard Stern de son A Quiet Place Part II qui sortira plus tard ce mois-ci, l’actrice a également parlé de la suite de la rumeur Edge of Tomorrow 2 et des rumeurs de Fantastic Four.

Blunt a déclaré que Edge of Tomorrow 2 est le genre de film à gros budget qui n’est pas réalisable pour le moment, compte tenu des coûts énormes impliqués. Ses commentaires sur Fantastic Four sont cependant plus intéressants pour les fans de Marvel. «C’est du fan-casting. Personne n’a reçu d’appel téléphonique », a déclaré Blunt à Howard au sujet de rumeurs sur son implication potentielle avec Fantastic Four. «Ce ne sont que des gens qui disent:” Est-ce que ce ne serait pas génial? “

Lorsqu’on lui a demandé si le genre de film de super-héros était en dessous d’elle, Blunt a déclaré que les films de super-héros n’étaient pas ses préférés. «Ce n’est pas que ce soit en dessous de moi», a répondu Blunt. «J’adore Iron Man, et quand on m’a offert Black Widow, j’étais obsédé par Iron Man. Je voulais travailler avec Robert Downey Jr. Cela aurait été incroyable… mais je ne sais pas si les films de super-héros sont pour moi. Ils ne sont pas dans ma ruelle. Je ne les aime pas. Je ne sais vraiment pas.

Blunt a déclaré que regarder des films de super-héros la laissait se sentir «un peu froide». Mais même ainsi, elle envisagerait des projets passionnants. «Il a été épuisé», dit-elle. «Nous sommes inondés – ce ne sont pas seulement tous les films, ce sont aussi les émissions de télévision sans fin. Cela ne veut pas dire que je ne voudrais jamais en jouer un, il faudrait juste que ce soit quelque chose de tellement cool et comme un personnage vraiment cool, et alors je serais intéressé.

Black Widow a peut-être été un rôle assez cool pour Blunt, mais les choses ne se sont pas réunies. Nous avons toujours su qu’elle avait refusé le rôle, et maintenant nous savons pourquoi: ses obligations contractuelles préexistantes au moment où l’opportunité Black Widow s’est présentée. «Je veux vraiment nettoyer l’histoire», a-t-elle dit à Howard. «J’ai été engagé pour faire les voyages de Gulliver. Je ne voulais pas faire les voyages de Gulliver.

Il y a quelques jours, nous avons vu l’acteur de Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, nier qu’il apparaîtra dans Spider-Man: No Way Home. Il a atténué son refus quelques jours plus tard, suggérant qu’il pourrait être sur la photo après tout. C’est l’un des secrets les pires gardés à Hollywood à l’heure actuelle – que Spider-Man 3 sera un film multivers et que de vieux personnages de Spider-Man apparaîtront. Mais Sony et Marvel essaient toujours d’empêcher quiconque de confirmer que le film contiendra plusieurs Spider-Men.

Mis à part Spider-Man 3, d’autres acteurs choisis pour les rôles majeurs de Marvel ont nié les informations révélant leur implication dans le MCU avant que Marvel ne soit prêt à confirmer la nouvelle. Il n’est donc pas surprenant de voir Emily Blunt dire qu’elle ne sera pas dans Fantastic Four. D’un autre côté, tous ceux qui nient avoir joué un rôle dans Marvel ne mentent pas pour protéger les secrets de Marvel.

Si Marvel a conclu un accord avec Krasinski et Blunt pour Fantastic Four, l’actrice a fait un excellent travail en niant son implication dans le prochain blockbuster. Il n’y a pas de meilleure excuse pour rejeter les rumeurs que de dire que vous n’aimez même pas les films de super-héros, pour commencer. Mais Blunt a laissé une porte ouverte à la possibilité d’apparaître dans le MCU. Sans oublier qu’elle a confirmé son intérêt pour jouer à Black Widow, ce qui indique qu’elle est clairement ouverte aux rôles de super-héros qui pourraient lui être proposés. Et nous savons que son mari voulait faire partie du MCU, mais il a perdu le rôle de Captain America au profit de Chris Evans.

Fantastic Four devrait sortir en 2023, peut-être fin juillet, le tournage devra donc commencer à un moment donné l’année prochaine. Marvel n’a annoncé que le réalisateur du film jusqu’à présent, Jon Watts, mais il devra bientôt révéler l’ensemble du casting.

