Emily Blunt révèle le moment qui a conduit John Krasinski à lui proposer

Emily Blunt partage qu’il n’a pas fallu beaucoup à son mari John Krasinski pour reconnaître qu’elle était la bonne. Dans une apparition sur le podcast River Cafe Table 4, l’actrice de Quiet Place révèle qu’elle a gagné son alliance en préparant ce repas spécial pour The Office alun.

« Je suppose que je viens de faire quelque chose que je savais qu’il aimerait », a-t-elle déclaré. « Un poulet rôti, qui n’aime pas le poulet rôti ? Le poulet rôti que j’aime est le poulet rôti d’Ina Garten. On l’appelle son ‘poulet de fiançailles’ parce que je pense que quand les gens le font pour des gens, ils se fiancent ou quelque chose comme ça. »

La soupe au poulet et aux nouilles était le premier repas qu’elle a cuisiné pour son mari, mais le poulet rôti a apparemment scellé l’affaire. Blunt et Krasinski ont commencé à sortir ensemble en 2008 et ont marché dans l’allée en 2010. Ils partagent deux enfants : Hazel, 7 ans, et Violet, 5 ans.

« Citron, ail, oignons dans le poulet, thym, sel et poivre, tout ça. Vous éparpillez les oignons autour du poulet, mais vous les mettez très serré dans le plateau. [for] environ une heure et 20 minutes et ils sont prêts et ils sont parfaits », a poursuivi Blunt. « Lorsque vous sortez les poulets, vous les faites sauter dans du vin et du beurre dans ce mélange d’oignon et d’ail. Oh mon Dieu, c’est divin. C’est vraiment collant et délicieux. »

« C’est ça ! C’est tout ce qu’il a fallu ! » Blunt a parlé de la réaction de son mari à se mettre à genoux. Le couple est devenu des collaborateurs réguliers, travaillant ensemble sur les films à suspense de Krasinski A Quiet Place et A Quiet Place 2. Le réalisateur a parlé de travailler avec sa femme sur les films plus tôt cette année, l’appelant « la plus grande collaboratrice » avec laquelle il a jamais travaillé.

« … Pour être réellement là quand elle fait ce qu’elle fait, j’étais juste époustouflé et impressionné… C’est le genre d’actrice qui peut livrer cette performance intensive et ensuite vous demander ce qu’elle a au [craft services table]. Si vous êtes capable, et si vous êtes assez talentueux pour l’allumer et l’éteindre comme ça, vous facilitez mon travail », a déclaré Krasinski à Entertainment Tonight.