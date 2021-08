Emily Compagno déchire le diaporama d’Andrew Cuomo 10z viral

Fox News’ Emilie Compagno était l’un des nombreux à frapper Gov. Andrew Cuomo (D-NY) pour avoir diffusé un diaporama de lui embrassant et touchant plusieurs personnes dans le but de réfuter les récentes découvertes selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État.

« De haut en bas, la réponse du gouverneur était un exemple de plus de l’orgueil qui l’a mené à bien, non seulement toute cette enquête, mais franchement les années précédentes, ce qui, nous le comprenons maintenant, a apporté avec elle un hôte – une culture de travail de » vindicte toxique et d’abus”, a déclaré Compagno mardi, à la suite de l’annonce du procureur général de New York Letitia James’ sur son enquête et une réponse de Cuomo.

Compagno a poursuivi en accusant Cuomo d’avoir “mansplaining” tout au long de sa réponse, de défendre son intention et d’utiliser un ton “malheur à moi”, notant que peu importaient ses intentions – une critique que le gouverneur lui-même a utilisée pour soutenir les victimes de harcèlement et agression.

L’animateur de Fox News a ensuite décrié Cuomo pour avoir soumis les téléspectateurs à «un montage de lui embrassant des gens comme Robert de niro, comme pour nous rappeler le pouvoir qu’il a dans le réseau qu’il détient.

“Il s’est lancé dans la honte des victimes”, a-t-elle ajouté, frappant plus tard sa défense “Je le fais avec tout le monde”.

« Le faire à tout le monde ne le rend pas acceptable, et le faire en dehors du travail ne le rend pas acceptable à l’intérieur du travail, même si le procureur général et les enquêteurs se sont assurés de décrire en détail qu’il a eu un comportement inapproprié sur le lieu de travail avec à la fois des membres du personnel et des personnes extérieures », a-t-elle poursuivi. “Ce n’était pas seulement limité à l’administration.”

Compagno était l’un des nombreux à dénoncer le diaporama de Cuomo, beaucoup rôtissant également le gouverneur sur Twitter :

Chuck Todd devait juste souligner que le montage de Cuomo touchant des personnes a été réalisé par le bureau du gouverneur et non par le B-roll de MSNBC. Quel temps pour vivre – Jake Lahut (@JakeLahut) 3 août 2021

Un diaporama de @NYGovCuomo embrassant des gens ne nie PAS qu’il a harcelé sexuellement ses employés. – Alessandra Biaggi (@Biaggi4NY) 3 août 2021

Andrew Cuomo pensait vraiment que ce montage était une bonne idée pic.twitter.com/yTzzP9mdaD – philip lewis (@Phil_Lewis_) 3 août 2021

Je suis toujours frappé par le diaporama de Cuomo de lui-même embrassant et serrant les gens dans ses bras. Est-ce censé être la preuve qu’il ne fait pas de bisous et de câlins non désirés ? Que personne ne devrait être offensé parce qu’il le fait à tout le monde ? – Carter Sherman (@carter_sherman) 3 août 2021

Je veux une interview avec n’importe quel membre du personnel qui a passé au peigne fin 12 à 20 ans de . pour trouver les photos du diaporama de baisers – tom mckenna (@tmckenna1) 3 août 2021

“diaporama touchant le visage” https://t.co/L1tGnNUaQe pic.twitter.com/J453M94SSK – un gouffre de rats (@Kathriller) 3 août 2021

“Afin de réfuter les allégations selon lesquelles j’ai fait caca dans sa boîte aux lettres, veuillez profiter de ce diaporama de moi faisant caca dans la boîte aux lettres de TOUT LE MONDE.” https://t.co/MT5VHasBLp – Ariel Dumas (@ArielDumas) 3 août 2021

Dire à Cuomo que son diaporama de baisers était prêt à partir pic.twitter.com/Hk5Gu84XaU – Chandra Steele (@ChanSteele) 3 août 2021

Ainsi, un assistant du bureau du gouverneur Cuomo a dû assembler le diaporama délicat. https://t.co/kE3BjZycq9 – Nikki Schwab (@NikkiSchwab) 3 août 2021

Personne: Cuomo : Regardez ce diaporama de moi en train de faire une chose effrayante à tout le monde donc je suis innocent – Dani Deahl (@danideahl) 3 août 2021

je n’oublierai jamais le diaporama – Marisa Kabas (@MarisaKabas) 3 août 2021

Ce diaporama pourtant… ! – Jan vaxxed & Ransom toujours masqué (@Jan_Ransom) 3 août 2021

Demander à @NYSenate Finance Chair @LizKrueger de savoir combien les contribuables ont payé pour la vidéo préenregistrée de Cuomo et les super coupes du diaporama. Demander un ami et j’entends par là 19,45 millions d’habitants et de contribuables. – Ben Kallos (@kallos) 3 août 2021

« J’embrasse les gens sur le front. J’embrasse les gens sur la joue. J’embrasse les gens sur la main. J’embrasse les gens. Je fais des câlins aux gens. hommes et femmes.” – @NYGovCuomo avec un diaporama de lui embrassant ppl. Il dit qu’il fera appel à un expert en harcèlement sexuel pour former des personnes dont lui – Sarah Ewall-Wice (@EwallWice) 3 août 2021

Je suis content de ne pas être le seul à trouver le diaporama de Cuomo d’embrasser des gens déplaisant. Je comprends ce que son équipe essayait de faire, mais comment diable pensaient-ils que cela serait perçu? https://t.co/2T6HyxJDIh – Christal Hayes (@Journo_Christal) 3 août 2021

