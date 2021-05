Emily D’Angelo annonce le nouvel album ‘Enargeia’

Emily D’Angelo a signé à Deutsche Grammophon et sortira son premier album pour le label, enargeia, le 8 octobre 2021. La mezzo-soprano italo-canadienne de 26 ans est déjà très demandée dans les plus grands opéras du monde et salles de concert. La semaine dernière, elle a fait un rôle très acclamé et fait ses débuts à la maison en tant que Sesto dans La Clemenza di Tito au Royal Opera House de Covent Garden, dans une nouvelle production dirigée par Richard Jones et dirigée par Mark Wigglesworth.

L’inspiration initiale de D’Angelo pour enargeia était Hildegard von Bingen

L’inspiration initiale d’Emily D’Angelo pour enargeia, son premier album pour Deutsche Grammophon, était l’abbesse médiévale, mystique et polymathe Hildegard von Bingen dont l’influence court comme un fil tout au long de l’album. Elle se souvient: «J’ai découvert sa musique quand j’étais enfant, quand je chantais dans une chorale, et j’étais transpercée. Je n’avais jamais rien entendu de tel auparavant, mais tout cela semblait si familier et organique. Les deux morceaux du compositeur sur l’album, O Virtus Sapientiae et O Frondens Virga, sont présentés dans de nouveaux arrangements par les principaux compositeurs contemporains américains Sarah Kirkland Snider et Missy Mazzoli. enargeia comprend également des pièces originales de Mazzoli et Snider, ainsi que deux œuvres vocales de Hildur Guðnadóttir, lauréat d’un Grammy Award, «dont l’utilisation d’instruments à archet comme drone rappelle la musique médiévale mais à travers un objectif moderne et ambiant», note Emily D’Angelo.

«C’est un immense honneur de rejoindre Deutsche Grammophon à un moment aussi passionnant de l’histoire du label», a déclaré Emily D’Angelo. «Dans l’esprit de l’aventure artistique et de la créativité, l’équipe de DG a soutenu mon idée d’explorer l’ancien concept d’enargeia – qui imprègne toute la musique de cet album – et ensemble, nous avons créé une expérience d’écoute cohérente à partir de ces œuvres extraordinaires. Par-dessus tout, nous partageons la passion de communiquer de manière à déplacer, inspirer et connecter les gens. »

«Emily est une chanteuse extraordinaire»

«Emily est une chanteuse extraordinaire», a ajouté le Dr Clemens Trautmann, président de la Deutsche Grammophon. «Elle a mis le feu au monde de l’opéra à un âge où de nombreux artistes ne font que commencer leur carrière et a montré sa virtuosité et sa polyvalence dans tant de genres. Son premier album de DG offre un riche contexte contemporain à la musique d’Hildegarde, qui, j’en suis sûr, touchera les auditeurs au plus profond. Nous sommes impatients de développer des projets tout aussi stimulants avec elle à l’avenir.

Emily D’Angelo est devenue membre du programme de développement des jeunes artistes du Metropolitan Opera Lindemann en 2017 et a fait ses débuts sur la scène du Met en 2018. Cette même année, elle a remporté les quatre premiers prix du concours Operalia, une première en 26 ans. l’histoire, et l’année suivante, elle a remporté le prix Leonard Bernstein du Schleswig-Holstein Musik Festival, dont les précédents lauréats étaient tous des instrumentistes.

“En un mot, Emily D’Angelo est un phénomène”, a observé Le Devoir et le New York Times a noté qu’elle a, “Une voix aux teintes de teck poli”.

enargeia sortira le 8 octobre 2021 et peut être précommandé ici.

