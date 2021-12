Emily dans les stars de Paris réfléchissent à cette trahison de la première saison

Emily à Paris est peut-être la comédie à succès de Netflix, mais il y a encore beaucoup de drames à découvrir.

En fait, la saison deux devrait reprendre avec Emily Cooper (Lily Collins) sous le choc de sa décision de coucher avec Gabriel (Lucas Bravo), qui venait de se séparer de Camille (Camille Razat). Bien que nous puissions comprendre la culpabilité d’Emily, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si son alliance avec Gabriel n’était pas vraiment mauvaise.

Nous nous sommes donc tournés vers la source et avons demandé aux acteurs qui interprètent Gabriel et Camille de se prononcer sur cette situation. « Nous étions en pause », s’est d’abord exclamé Bravo, faisant référence à la ligne emblématique de Friends. Bien qu’en réalité, Bravo pense que ce que son personnage a fait n’était pas bien.

« Même si techniquement, il n’est plus avec Camille », a-t-il expliqué, « vous ne pouvez pas vous lancer dans autre chose comme ça. C’est moralement répréhensible je pense. »

Néanmoins, Bravo comprend comment Gabriel s’est retrouvé dans cette situation, ajoutant: « Encore une fois, il y a tellement de passion et de désir. Qui sait à combien de principes et de valeurs vous pouvez toujours vous accrocher lorsque vous êtes au milieu de ce montant de passion et d’amour. Parfois, vous voulez juste vivre, vous voulez juste vous sentir vivant.