Emily dans Paris 2 a déjà une bande-annonce et nous donne FOMO avec ses vacances à Saint-Tropez

Darren Starr a également déclaré que la deuxième saison “C’est de loin une saison plus forte”. Oh, et le nouveau personnage qui tentera de convaincre Emily est Alfie, interprété par Lucien Laviscount et il est britannique. Son rôle “entre dans la peau d’Emily avant qu’elle ne commence à l’aimer [su] charme sarcastique », a écrit Netflix en mai 2021 depuis le compte Twitter de Netflix Queue.

Lucien Laviscount comme Alfie, Lily Collins comme Emily. (STÉPHANIE BRANCHU / NETFLIX)

Rappelons-nous qu’Emily et Gabriel ont encore des affaires inachevées, il reste donc à voir comment cela continue après que Gabriel a décidé de rester à Paris, car il a acheté le bistrot sous l’appartement du protagoniste.

Emily à Paris en avant-première le 22 décembre sur Netflix.