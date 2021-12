Emily est-elle bonne dans son travail dans Emily à Paris ? Votez maintenant!

Oui, Emily à Paris regorge de triangles amoureux, de mode audacieuse, de boutades que l’on peut citer et de tant de bérets, mais n’oubliez pas de quoi parle l’émission : une expatriée américaine qui s’installe à Paris pour le travail.

Et bien qu’il y ait eu une certaine confusion sur l’âge d’Emily Cooper dans le passé, cela n’enlève rien au fait que la greffe de Chicago est présentée comme une sorte de prodige marketing. Cependant, étant moi-même diplômé en communication marketing, je me demande si Miss Emily (interprétée par le brillant Lily Collins) mérite ces éloges.

On peut dire sans risque de se tromper qu’Emily a subi autant de pertes que de victoires au cours de son mandat au sein de la société de marketing française Savoir. Par exemple, à la fin de la première saison, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) a licencié Emily pour avoir ébranlé la confiance du grand client Pierre Cadault. Et ce n’était pas le dernier hoquet d’Emily, car dans la saison deux, le débutant de Savoir a de nouveau bouleversé Pierre en faisant poser son ennemi juré avec son produit prototype.

Par exemple, j’ai suivi un cours de communication d’entreprise et même je sais que cela a été mal fait. Si Pierre était un client si important, vous sauriez à 100% qui est son ennemi. Oh, et vous n’oseriez pas laisser ce rival lancer une collaboration en cours.