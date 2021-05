Emily Grover fait face à une période de prison substantielle pour le scandale de la reine du retour à la maison ⋆ .

Une adolescente de Floride et sa mère sont accusées d’avoir truqué une élection de retour à la maison l’automne dernier. Les deux seront poursuivis en tant qu’adultes, ont déclaré mardi les procureurs locaux aux médias.

Emily Rose Grover, 18 ans, était encore mineure quand elle et sa mère, Laura Rose Carroll, 50 ans, aurait piraté le système informatique interne du district scolaire du comté d’Escambia afin de jouer contre le résultat d’un vote du tribunal de retour d’octobre 2020.

Le Département de l’application de la loi de Floride (FDLE) a commencé à enquêter sur l’incident en novembre 2020 après que le district scolaire eut signalé un accès non autorisé à des centaines de comptes étudiants.

Le district a signalé des centaines de votes comme suspects après avoir remarqué que 117 votes avaient été exprimés à partir de la même adresse IP pendant une courte période. Grover aurait exprimé ces 117 votes pour elle-même par le biais d’un système de vote en ligne appelé Election Runner.

Au total, les enquêteurs du FDLE ont déclaré avoir découvert que quelque 246 voix avaient été exprimées par le duo mère-fille pour assurer la victoire.

L’ascension prétendument frauduleuse de Grover à la reine du retour à la Tate High School a été facilitée par l’emploi de sa mère dans le district scolaire en tant que directrice adjointe à l’école primaire Bellview, ont déclaré les autorités. Carroll, en tant qu’employé du district, avait un accès de style administrateur à un système en ligne utilisé par les élèves et les parents du Sunshine State. Le FDLE indique que les informations d’identification du compte FOCUS de Carroll ont été utilisées pour accéder à quelque 372 dossiers de lycée au total – et 339 dossiers appartenant à des élèves de la Tate High School – depuis août 2019.

Après que les écarts initiaux aient été remarqués par le district, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des preuves reliant «le téléphone portable de Carroll ainsi que les ordinateurs associés à [the family’s] résidence »à de nombreux cas d’accès non autorisé au compte FOCUS.

La vantardise de la future reine a également semblé aider les efforts d’enquête à avancer, selon les enquêteurs.

“Plusieurs étudiants ont rapporté que la fille avait décrit avoir utilisé le compte FOCUS de sa mère pour voter”, a déclaré le FDLE dans un communiqué de presse datant de l’arrestation du couple en mars.

Le média local NorthEscambia.com a obtenu des documents judiciaires décrivant certaines des allégations formulées par neuf étudiants et enseignants.

«Je sais qu’Emily Grover se connecte au compte de l’école de sa mère afin d’accéder aux notes et aux résultats des tests depuis la première année où nous sommes devenus amis», a déclaré un étudiant aux forces de l’ordre. «Elle a levé les yeux [redacted] carte d’étudiant avant le [redacted]. Elle sait également que si elle se connecte au compte de sa mère à la Tate, elle enverra un ping à Laura Grover qui s’est connectée au lycée Tate. Elle recherche toutes les notes de notre groupe d’amis et fait des commentaires sur la façon dont elle peut connaître les résultats de nos tests à tout moment. “

Une autre déclaration a déclaré:

Quand Emily Grover était en deuxième année [redacted] classe, je me souviens des fois où elle s’est connectée au compte focus de sa mère et a ouvertement partagé des informations, des notes, des horaires, etc. avec d’autres. Elle ne semblait pas que la connexion était un gros problème et était très à l’aise pour le faire.

Des témoins ont déclaré aux enquêteurs qu’un tel accès non autorisé avait lieu depuis environ quatre ans.

Les détails sur la manière dont Carroll et / ou Grover auraient pu maintenir un accès non autorisé pendant des années sans être détectés n’ont pas encore été rendus publics. Le FDLE a seulement noté que les utilisateurs du système informatique FOCUS pour étudiants «sont tenus de changer leur mot de passe tous les 45 jours et [that] La formation annuelle de Carroll sur «l’utilisation responsable des directives pour la technologie par le personnel» était à jour. »

Selon l’Associated Press, Carroll a été suspendue de son travail dans le district, mais on ne sait toujours pas si elle a été licenciée. Grover, en revanche, a été expulsé du lycée Tate.

Carroll et sa fille font chacune face à un chef d’accusation: (1) infractions contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques; (2) utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnel; (3) utilisation criminelle d’informations personnellement identifiables; et (4) et le complot.

Étant donné que Grover, qui a eu 18 ans en avril, est poursuivi en tant qu’adulte, ils risquent chacun un maximum légal de 16 ans de prison.

Les deux sont actuellement sous caution.

[image via Escambia County Jail/FDLE]

