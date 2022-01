Emily Hernandez plaide coupable au délit du 6 janvier

La femme du Missouri accusée dans un accident mortel de conduite en état d’ébriété a plaidé coupable à un délit pour être entrée dans le bâtiment du Capitole le 6 janvier.

Emily Hernandez, 22 ans, a été vu sur des photos et sur une vidéo souriant largement tout en tenant un fragment d’une pancarte semblant identifier le bureau du président de la Chambre Nancy Pelosi (D) le 6 janvier. Des images montrent Hernandez tenant la pancarte à deux endroits distincts du Capitole, selon un affidavit du FBI.

Elle a plaidé coupable lundi à un chef d’accusation d’entrée et de séjour dans un immeuble à accès restreint. Elle avait également été inculpée de conduite désordonnée, de conduite perturbatrice au Capitole, d’un chef d’accusation de défilé, de manifestation ou de piquetage dans le bâtiment du Capitole et de « vol[ing], vendre[ing], transmettre[ing] ou disposer[ing] de toute chose de valeur des États-Unis.

Juge de district américain James Boasberg a déclaré que le signe portant le nom de Pelosi n’était pas le seul élément que Hernandez a pris ce jour-là.

Après avoir noté que Hernandez s’est rendue au Capitole avec son oncle Guillaume Merry et ami Paul Westover, Hernandez est entré dans le Capitole vers 14 h 30 et s’est rendu dans différentes parties du bâtiment.

« À un moment donné [you] ramassé un fragment du panneau cassé qui annonçait que la suite appartenait au président Pelosi », a déclaré Boasberg, un Barack Obama nommé. « Vous êtes entré dans la rotonde à un moment donné, avez pris un autre panneau indiquant » Ne touchez pas « au pied d’une statue », a déclaré Boasberg, ajoutant qu’elle portait également un panneau rouge « Gardez à l’écart » qui était normalement conservé sur le terrain du Capitole.

Le 5 janvier 2022, le même jour que la collision d’Hernandez, Merry a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol de biens américains. Westover a plaidé coupable en novembre à un chef d’accusation de défilé, de piquetage ou de manifestation dans un bâtiment du Capitole. Boasberg est le juge dans les trois affaires.

Hernandez risque au maximum un an de prison et 100 000 $ d’amende pour son plaidoyer de culpabilité dans son affaire du 6 janvier.

Hernandez a été arrêtée le 19 janvier 2021, moins de deux semaines après avoir rejoint les centaines de Donald Trump partisans qui ont envahi la police pour prendre d’assaut le bâtiment du Capitole des États-Unis dans le but d’arrêter le décompte du Congrès des votes du Collège électoral et de bloquer la certification des chez Joe Biden gagner à l’élection présidentielle de 2020. Elle n’a pas été détenue ; ses conditions de libération provisoire lui interdisaient de posséder une arme à feu illégale et de se rendre au Capitole.

Le dossier dans son cas reflète peu d’action significative jusqu’au 4 janvier, lorsque Boasberg a rendu une ordonnance par minute fixant l’audience de l’accord de plaidoyer de Hernandez.

« Après discussion avec les parties, le tribunal ordonne une audience sur l’accord de plaidoyer » pour le 10 janvier, selon l’ordonnance de Boasberg.

Le lendemain, selon Missouri Highway Patrol, Hernandez conduisait vers l’ouest dans les voies en direction est de l’Interstate 44 juste après 19h00 lorsqu’elle a percuté une voiture se dirigeant vers l’est. Victoria Wilson, 32 ans, était un passager dans la voiture; son mari, Ryan Wilson, 36 ans, conduisait.

« Les deux véhicules ont fait une embardée pour s’éviter et l’avant droit de [Hernandez’s vehicle] a frappé l’avant droit de [the Wilsons’ vehicle] », a déclaré le rapport d’accident de la patrouille routière. « [Hernandez’s vehicle] s’est immobilisé dans la voie de droite faisant face à l’ouest. [The Wilsons’ vehicle] voyagé dans la médiane en heurtant les barrières de câbles.

Selon le rapport de la patrouille routière, Victoria a été tuée; Ryan a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Hernandez a également été grièvement blessé et emmené à l’hôpital, selon le rapport.

Les deux voitures ont été détruites dans l’accident, selon le rapport.

KMOV, filiale de St. Louis CBS, a déclaré qu’un chauffeur de camion avait vu Hernandez se diriger dans le mauvais sens et avait tenté d’attirer son attention.

« Conducteur de camion Jeff Barlow vidéo enregistrée d’une voiture allant dans la mauvaise direction sur l’autoroute », a rapporté KMOV. « Il a dit que la voiture roulait à environ 60 mph et il a parcouru six miles en essayant de faire comprendre au conducteur qu’il était dans la mauvaise voie. »

Selon KMOV, Barlow a déclaré que la voiture des Wilson était dans la voie de gauche et qu’un camion dans la voie de droite les a empêchés de se déplacer.

« Il a décrit la collision comme ressemblant à une explosion », a indiqué le rapport.

Hernandez a reçu une citation pour un chef d’accusation de conduite en état d’ébriété entraînant la mort et de conduite en état d’ébriété entraînant des blessures, les deux crimes, selon Missouri Highway Patrol.

Victoria Wilson a eu deux enfants, âgés de 15 et 10 ans, selon un GoFundMe mis en place par sa sœur Angelia Ortiz.

Au début de l’audience de lundi, le procureur américain adjoint Jessica Arco a demandé que les termes de l’accord de plaidoyer soient modifiés afin de refléter l’implication apparente de Hernandez dans l’accident mortel.

Arco a demandé qu’il soit interdit à Hernandez de consommer de l’alcool, de se soumettre à des tests d’alcoolémie et de drogue et de subir une évaluation et un traitement de santé mentale. Elle a également demandé une condition selon laquelle Hernandez ne serait pas autorisée à conduire et qu’elle rende son passeport.

Selon l’avocat de la défense Michelle Peterson, qui représente Hernandez dans l’affaire du 6 janvier, Hernandez ne s’est opposé à aucune des conditions. L’avocat d’Hernandez à Saint-Louis, Ethan Corlija, a déclaré qu’à sa connaissance, aucune mesure n’avait été prise pour révoquer le permis de conduire de Hernandez, mais l’avocat a reconnu que cela pourrait changer.

[Images via FBI]

