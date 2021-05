Emily in Paris 2 commence le tournage dans la capitale française

Parallèlement à l’annonce du tournage, la plateforme a révélé sur Twitter les chiffres d’audience de la première saison. Selon Netflix, Emily à Paris a atteint 58 millions de foyers dans le monde dans ses 28 premiers jours de sortie, ce qui en a fait le Série humoristique la plus populaire de 2020.

La publication de la plateforme de streaming est accompagnée d’une vidéo des protagonistes, Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat, Parc Ashley Oui Arnaud Viard annonçant son retour et le début de la production.

Merci beaucoup à nos 58 millions de fans d’avoir fait d’Emily in Paris notre série humoristique la plus populaire de 2020 – vous allez adorer ce sur quoi ils travaillent pour la saison 2, qui est maintenant en production! pic.twitter.com/R1nyV4wpCU – Netflix (@netflix) 3 mai 2021

“En tant qu’actrice, artiste et créative, le cadeau le plus significatif est de se connecter avec les gens à travers son art d’une manière ou d’une autre. C’est un honneur d’être associé à un projet qui a apporté aux gens le soulagement dont ils avaient tant besoin pendant une période difficile dans le monde. . que tout le monde cherchait une raison de sourire et de rire “, a déclaré la star Lily Collins dans un communiqué de presse.