Emily In Paris Cast : où vous avez déjà vu les acteurs

Lily Collins (Emily Cooper)

En tant que personnage principal d’Emily à Paris, Emily est une jeune femme insouciante quelque part dans la vingtaine – quel âge a-t-elle exactement ? – qui se rend à Paris pour une opportunité de travail, et elle est interprétée par la merveilleuse Lily Collins, fille de Phil Collins. Collins elle-même, avant son rôle dans Emily à Paris, a fait beaucoup à Hollywood et a fait connaître son nom.

La percée de Collins remonte à 2009 lorsque The Blind Side est sorti, et depuis lors, elle a joué dans plusieurs types de films différents. Cela inclut le film de science-fiction, Priest, le film psychologique, Enlèvement, le film fantastique, The Mortal Instruments: City of Bones, et plusieurs comédies romantiques, telles que The English Teacher, Love, Rosie et plus encore.

Lily Collins a également joué dans plusieurs films qui ont montré son talent, tels que Rules Don’t Apply, To The Bone et le film original de Netflix, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Elle était également dans le film biographique, Tolkien en 2019, ainsi que dans le film original de Netflix, Mank.