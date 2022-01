Emily In Paris : Lily Collins se moque d’une affiche vandalisée

Lily en a bien ri (Photo : Nouvelles de Splash)

La principale dame d’Emily In Paris, Lily Collins, a regardé du bon côté après avoir remarqué des illustrations supplémentaires qui avaient été faites sur une affiche promotionnelle de la série Netflix à New York.

Alors qu’elle se promenait avec son mari Charlie McDowell, l’actrice de 32 ans a vu qu’un panneau d’affichage avec elle dans le personnage de la joyeuse Emily Cooper avait reçu une métamorphose plutôt démoniaque.

Lily, qui a épousé l’écrivain et réalisateur en septembre de l’année dernière, a clairement trouvé la situation amusante, alors qu’elle publiait une vidéo sur Instagram de Charlie regardant l’image puis s’enfuyant effrayée, tandis que Lily partageait une photo d’elle l’air choqué par le ouvrages d’art.

Sous la vidéo, la star de Love, Rosie a écrit : » Je ne peux pas dire que j’aime le nouveau look, Em. Mais A pour effort.

Emily à Paris suit les aventures du personnage principal, une Américaine aux yeux brillants et enthousiaste qui se voit offrir la possibilité de déménager à Paris pour travailler pour la société de marketing qui vient d’être achetée par la plus grande entreprise pour laquelle elle travaillait à Chicago.

La deuxième saison a exploré davantage les intérêts amoureux d’Emily, alors qu’elle s’est retrouvée mêlée à un triangle amoureux (ou carré) avec Gabriel de Lucas Bravo et Alfie de Lucien Laviscount.

Lily et Charlie se sont mariés en septembre de l’année dernière (Photo: .)

Alors que les fans ont qualifié la série de « rêve d’évasion », la série a été critiquée pour ses représentations de différentes nationalités.

Après la sortie de la première saison, les critiques l’ont accusé d’abuser des stéréotypes français.

Lis a répondu au contrecoup, récit Vogue Arabie: « Aussi décourageant que cela soit parfois de lire ces choses, c’est aussi un cadeau ; on vous permet de vous améliorer.

Le site 20 Minutes a écrit : « Les bérets. Les croissants. Les baguettes. Les serveurs hostiles. Les concierges irascibles. Les coureurs de jupons invétérés. Les amants et les maîtresses.

« Nommez un cliché sur la France et les Français, vous le trouverez dans Emily à Paris. »

Cependant, Lucas, qui incarne le chef Gabriel, a déclaré que même s’il « comprenait toutes les critiques », il est « tellement heureux et reconnaissant » avoir participé au spectacle.

Emily à Paris est disponible en streaming sur Netflix.

