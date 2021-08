‘Emily in Paris’ ravive la polémique après que l’auteur affirme qu’elle n’a pas été créditée

Deborah Copaken, l’auteur des romans à succès Shutterbabe, Le livre rouge et Entre ici et avril, affirme dans ses prochains mémoires Ladyparts qu’elle n’a pas été correctement créditée pour ses contributions à la série nominée aux Emmy de Netflix Emily à Paris. Copaken cite le magnat de la télévision Darren Star comme le principal responsable de la surveillance, révélant que les deux avaient une longue amitié et une longue relation de travail. Cependant, elle dit que Star a utilisé les expériences de la vie de l’auteur pour créer l’histoire à succès. Star nie les affirmations de Copaken.

Copaken allègue que Star est venue la voir avec le spectacle après avoir vendu le concept à Paramount. La série se concentre sur un jeune écrivain qui s’installe à Paris. Copaken, qui a travaillé comme scénariste sur Younger, a également passé une grande partie de sa vingtaine à vivre à Paris, ce qui en a fait une parfaite consultante pour Star et a apporté diverses suggestions pour aider à construire le pilote. Elle poursuit en disant que Star lui a donné 50 000 $ de sa poche et a également promis que si la série recevait un feu vert, elle se verrait offrir un espace dans la salle des scénaristes et la possibilité d’écrire son propre scénario. “C’est un assez bon ami pour lequel j’espère qu’il sait à la fois de quoi il parle et ne gardera jamais délibérément de l’argent dans ma poche ou un crédit sur mon curriculum vitae”, écrit Copaken.

Sans demander un accord écrit, Copaken a accepté l’accord en raison de son besoin de maîtriser sa situation financière et professionnelle. “Darren a de l’influence dans le monde de la télévision, pas moi, et la promesse d’un vrai travail rémunéré dans une salle de scénariste de télévision plus un vrai scénario de mon propre chef, ce qui me permettrait de récupérer mon assurance maladie WGA. pendant au moins deux ans et me donner une voie d’accès à une nouvelle carrière – est trop beau pour laisser passer”, écrit-elle dans les mémoires.

Star, connue à Hollywood pour avoir livré Sex and the City and Younger, a demandé à un représentant d’envoyer une déclaration à Entertainment Weekly qualifiant les accusations de Copaken de “fausses flagrantes”. Il poursuit en disant que la Writer’s Guild a également enquêté sur ses réclamations et qu’il a été constaté qu’elles n’avaient aucun mérite ni aucun mandat de crédit. Un représentant de la WGA a confirmé cette déclaration. “La Guilde a enquêté sur la demande de Mme Copaken et a déterminé qu’elle n’était pas admissible à un crédit”, a déclaré le représentant de la Writer’s Guild.