Emily in Paris revient avec un deuxième volet plein de comédie et de glamour – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le romantisme de Paris, la magie qui parcourt ses recoins, ainsi que la beauté et l’importance de sa mode sont encore une fois les protagonistes de la deuxième saison d’Emily à Paris (Netflix), qui selon l’interprète Lily Collins assure . sera avoir « plus de diversité, plus de comédie et beaucoup plus de glamour » que son prédécesseur.

Contrairement à la première saison dans laquelle Emily Cooper (Collins) est récemment arrivée dans la capitale française, une ville aux coutumes très différentes de celles des États-Unis, et sans connaître aucun français, elle se sent comme un poisson hors de l’eau, dans cette seconde – qui arrivera sur le quai demain- il s’imprègne davantage des mœurs parisiennes et expérimente davantage avec les gens.

« Je me sens beaucoup plus à l’aise cette saison. Je parle plus français, je m’épanouis davantage, j’explore la ville en profondeur et cela fait grandir mon cercle d’amis et m’aide à mieux fonctionner au travail. Tout cela provoquera également des situations plus comiques, car cela n’arrêtera pas de foutre le bordel », rit Collins dans l’interview.

Une fois installée dans la ville, cette deuxième saison montrera comment Emily, après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec son voisin et chef Gabriel (Lucas Bravo) et sa première amie française, Camille (Camille Razat), est déterminée à se concentrer sur son travail. , agence de marketing Savoir, et gagnant la confiance et le respect de sa patronne Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

« La relation avec Sylvie va certainement s’améliorer. Ils se connaissent déjà mieux, elle sait déjà comment travaille Emily, évidemment il y aura des moments où elle devra être dure et sérieuse, après tout, c’est sa patronne, mais il y a plus d’appréciation, de respect et de confiance que ce que nous avons vu dans la première saison. (…) Ce qui m’a le plus plu dans ce second volet, c’est de jouer cette dualité de personnalités avec le personnage de Philippine », avoue l’actrice.

Tout en montant des campagnes de marketing, Emily combine cela avec la poursuite des cours de français. Là, le personnage de Collins rencontre un autre expatrié britannique, Alfie (Lucien Laviscount), qui l’exaspère et l’intrigue à la fois. Celui-ci fera basculer votre vie amoureuse à nouveau.

« Ils sont tous les deux très têtus et têtus quand ils se rencontrent, ils ont un regard différent sur ce qu’est Paris et ce qu’est la vie. Cependant, au fur et à mesure qu’ils gagnent en confiance, leur relation s’améliorera et la façon dont ils se développent ensemble est belle », explique Laviscount. De son côté, Collins avance que la dynamique et la façon dont ils flirtent seront « le point fort de la comédie ».

Comme la saison dernière, le principal soutien d’Emily continuera d’être Mindy (Ashley Park) avec qui elle partage désormais non seulement des confidences, mais sera également colocataire.

Le personnage de Park prend du poids dans les nouveaux chapitres en exhibant sa voix, car elle est maintenant prête à réussir dans la musique et avec un groupe particulier qui ne laissera personne indifférent. Elle fonctionne comme une boussole lorsqu’Emily perd le nord et elle le fera plus d’une fois.

Avec des informations de Cependant