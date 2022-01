‘Emily in Paris’ S2, ‘… Et juste comme ça’, Jeff Bezos à propos du Nouvel An

Juliet et Amanda passent en revue Emily dans Paris Saison 2 et donnent leur avis sur la mode, les personnages et comment cela se compare à la saison 1 (2:09) avant de parler des derniers épisodes de … Et juste comme ça (19:18) . Ensuite, ils abordent brièvement une autre excuse de Tristan Thompson publiée sur Instagram (34:24) et une célébration du Nouvel An mettant en vedette Jeff Bezos et sa petite amie, Lauren Sanchez (39:53).

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

