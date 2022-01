‘Emily in Paris’ Saison 3 : Tout ce que nous savons

Emily à Paris a dominé les charts Netflix après la sortie de la saison 2 le 22 décembre 2021. Il n’est pas surprenant que Netflix ait renouvelé la série pour une troisième saison le 10 janvier, mais le streamer l’a également renouvelée pour une quatrième saison ! Le créateur Darren Star a déjà fait allusion à ses plans pour la prochaine étape de la vie chaotique d’Emily Cooper, nous avons donc une idée de ce qui va arriver dans la saison 3. Spoilers à venir pour la saison 2.

La série met en vedette Lily Collins dans le rôle d’Emily, une Américaine de 29 ans qui pensait que sa vie était complètement en ordre à Chicago. Tout est bouleversé quand elle a la chance de travailler à Paris parce que sa patronne enceinte, Madeline Wheeler (Kate Walsh) ne peut pas se rendre en France. Emily travaille maintenant pour la société de marketing Savoir, et elle devient fascinée par la culture française, se fait de nouveaux amis et tombe amoureuse.

Star (Sex and the City) a créé l’émission, qui a suscité une réaction polarisante des téléspectateurs. Les critiques ont souligné de nombreux défauts de la série, de ses tournures d’histoires clichées et des décisions incroyables prises par Emily à ses stéréotypes sur les habitants de Paris. Mais les fans aiment le spectacle comme une forme d’évasion. Faites défiler pour un aperçu de ce que nous savons sur la saison 3.

Netflix a renouvelé la série pour deux saisons supplémentaires

Les fans d’Emily à Paris n’auraient pas dû être surpris qu’il ait fallu quelques semaines à Netflix pour renouveler la série. Bien que la première saison ait été un succès instantané, Netflix a attendu quelques semaines pour la récupérer pour la saison 2. La saison 1 a été diffusée le 2 octobre 2020. Ce n’est que plus d’un mois plus tard, le 11 novembre 2020, que Netflix a annoncé une deuxième saison.

Le 10 janvier 2022, Collins a elle-même annoncé le renouvellement de la série. La troisième saison devrait arriver sur Netflix à la fin de cette année. « Je me suis réveillé tôt pour vous donner des nouvelles TRÈS excitantes… [Emily In Paris] est de retour pour la saison 3… ET attendez, la saison 4 !! » Collins a écrit sur Instagram. « Je ne peux pas dire si Emily aimerait ou détesterait cette tenue d’annonce, mais elle crierait de toute façon. Je vous aime vraiment tous, merci beaucoup pour votre incroyable soutien. Sérieusement, je ne peux pas attendre plus. Merci beaucoup!! »

La saison 3 a une question majeure à laquelle répondre

(Photo : Netflix)

Dans la saison 2, la vie d’Emily est devenue de plus en plus désordonnée. Son amitié avec Camille (Camille Razat) a presque pris fin après que Camille a appris qu’Emily avait couché avec Gabriel (Lucas Bravo). Emily a décidé de rester amie avec Gabriel et a essayé de le remettre ensemble avec Camille. Alfie (Lucien Laviscount), un banquier britannique, est entré dans la vie d’Emily et est rapidement devenu son nouvel amour. Madeline est cependant venue en France et a licencié le personnel de Savoir ! Cela a donné à Emily l’occasion de retourner à Chicago pour reprendre sa vie et remettre sa carrière sur les rails. Mais ensuite, son ancienne patronne de Savoir Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) a offert à Emily la chance de rejoindre une nouvelle entreprise de marketing. Emily restera-t-elle à Paris ou retournera-t-elle à Chicago ? C’est la question que tout le monde se pose après le cliffhanger.

Tout le monde ne sera pas content de la décision d’Emily

(Photo : Netflix)

Bien que même Collins ne sache pas quelle sera la décision d’Emily au début de la saison 3, le créateur Star a déjà une idée. Il est également sûr que tout le monde ne sera pas content. « J’ai une idée très forte [of what Emily chooses], et je pense que le fait est qu’il n’y a pas de bon choix », a déclaré Star à Elle. « Il n’y a pas de choix qui va tout améliorer et plaire à tout le monde. Et je pense qu’Emily est aussi… un peu du plaisir des gens, et elle va prendre une décision qui va rendre certaines personnes malheureuses. Et elle devra faire face à ça aussi la saison prochaine. »

Alfie pourrait revenir pour la saison 3

Alfie était le nouveau personnage majeur introduit dans la vie d’Emily dans la saison 2. Au début, il était à l’opposé d’Emily et ne voulait même pas apprendre le français. Mais au fil du temps, ils ont développé une connexion incroyable et Alfie est tombé amoureux d’Emily. Il a même retardé son retour à Londres une fois son projet terminé pour elle. Alfie a également suggéré qu’ils essaient une relation à distance, car Paris n’est qu’à un trajet en train de Londres.

Laviscount a dit à Harper’s Bazaar qu’il serait intéressé à revenir. « J’ai eu la meilleure année de ma vie à travailler sur la série et à travailler avec ces gens », a-t-il déclaré. « Donc, si je suis de retour, je suis de retour, mais tant que je sers le scénario, que je sers l’histoire d’Emily et que je fais du bon travail, c’est ce qui compte. »

Emily va enfin porter ses vêtements plus d’une fois

(Photo : Netflix)

L’une des parties les plus absurdes d’Emily à Paris est qu’Emily et Mindy Chen (Ashley Park) semblent avoir une garde-robe illimitée même si les deux ne sont pas censées être super riches. (Dans le cas de Mindy, elle fuit la fortune de sa famille.) Emily a non seulement de nouveaux vêtements chaque jour, mais des vêtements différents pour chaque occasion. Les choses pourraient être différentes pour Emily dans la saison 3.

La costumière Marylin Fitoussi a déclaré à Elle que certains costumes de la saison 1 pourraient revenir dans les nouveaux épisodes. « Mon rêve pour la saison 3 serait de recycler les costumes [from] saison 1 », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si nous pouvons faire ça, mais je rêve d’apporter certaines des tenues les plus emblématiques de Lily à l’atelier de recyclage et de voir ce qu’elles peuvent faire, recouper et fabriquer. »

Collins espère qu’il y aura aussi une troisième saison

(Photo : Netflix)

Collins veut aussi une troisième saison. « J’espère que les téléspectateurs se retrouveront davantage dans différents personnages et se sentiront vus et représentés dans la série », a-t-elle déclaré à Glamour. « Et j’espère que nous aurons une saison trois, car j’espère vraiment que nous pourrons revenir et recommencer. »

Collins est une productrice de la série et elle a utilisé son poids pour apporter des changements majeurs dans la saison 2. Elle voulait vraiment voir la distribution se diversifier, ce qui était l’une des critiques de la saison 1. « J’étais vraiment passionnée par l’inclusion [more] les femmes, les personnes de couleur et aussi l’orientation sexuelle, pour vraiment montrer davantage ce qu’est le monde et faire partie de la famille Emily », a-t-elle déclaré à Glamour. « S’il y a une opportunité d’être meilleur, faites mieux et plus de représentation et d’inclusion, vous devriez vous en servir », a-t-elle ajouté plus tard.

La production a également beaucoup appris des critiques auxquelles la saison 1 a été confrontée. L’une des histoires les plus controversées dont la série était au centre concernait davantage les Golden Globe Awards que la série elle-même. Avant la remise des prix, il a été signalé que les 30 membres de la Hollywood Foreign Press Association avaient été transportés par avion à Paris et que le studio aurait payé leur note d’hôtel. Emily à Paris a reçu deux nominations aux Golden Globes, ce qui a choqué beaucoup compte tenu de la mauvaise réputation de la série auprès des critiques.

« Il y a eu certaines conversations dont nous sommes devenus une partie [such as the Golden Globes]… et même si je ne pense pas que je m’attendais à y être plongé de la même manière que nous l’avons été, j’avais l’impression que c’était définitivement une opportunité de pouvoir faire mieux dans la saison deux », a déclaré Collins à Glamour. « C’était définitivement difficile à traverser dans un sens, mais loin d’être aussi difficile que la conversation globale. Et c’était ce qui était le plus important. »

Emily tentera de démêler ses romances dans la saison 3

(Photo : Netflix)

Rejoindre Sylvie ou retourner à Chicago n’est pas la seule décision majeure qu’Emily doit prendre dans la saison 3. Elle doit également arranger les choses avec Gabriel et Alfie. À la fin de la saison 2, elle était prête à dire à Gabriel ce qu’elle ressentait vraiment pour lui, mais il a ensuite révélé que Camille emménageait avec lui ! Emily courut alors appeler Sylvie pour lui annoncer sa décision. « Quand vous vivez dans un pays étranger, l’une des questions est, où est votre cœur ? Est-ce l’endroit d’où vous venez, ou l’endroit où vous êtes en ce moment ? Emily va aussi avoir du mal avec ça », a déclaré Star. Ligne TV.

Emily a toujours « des sentiments très forts pour Gabriel », a poursuivi Star. « C’est une question à laquelle elle va devoir faire face, c’est comment peut-elle gérer ses problèmes relationnels avec ses problèmes de travail, qui, à la fin de la saison 2, sont en jeu. » Cependant, il a également averti de ne pas « rayer Alfie », car Alfie a donné à Emily la chance d’essayer une relation à distance. Quelle que soit la décision d’Emily, nous ne le saurons probablement pas avant la fin de 2022.

