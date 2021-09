Emily Kristine est en tête de la liste des golfeuses à l’Estrella Damm Ladies Open à Sitges

Avec la mémoire fraîche encore dans la mémoire des fans du putt décisif qu’il a marqué Emily Kristine Pedersen certifier la victoire de L’Europe  en vue de États Unis dans la Coupe Solheim qui s’est joué au début du mois dans Toledo (Ohio, États-Unis), le golfeur danois de 25 ans a atteint le Estrella Damm Ladies Open arrive à Sitges dans le but de continuer à récolter de bons résultats. Le joueur de Copenhague, récent vainqueur du Course vers la Costa del SoIl a surpris tout le monde en se soumettant à un bain glacé en préparation du rendez-vous catalan pour « apprendre à contrôler ma respiration quand j’étais stressé et sous pression. C’était une nouvelle technique qui m’a presque fait paniquer et j’ai appris à la contrôler. Il s’agit de traverser quelque chose de vraiment inconfortable, comme plonger dans de l’eau à zéro degré puis contrôler sa respiration pour simuler ce que l’on ressent dans un moment décisif ou sous pression pour gagner”, a expliqué le joueur de Copenhague.

Emily Kristine Pedersen a déjà remporté d’importantes victoires, mais n’a encore récolté aucun succès individuel jusqu’à présent en 2021, c’est pourquoi elle reconnaît que “Je veux gagner un événement cette année, ou peut-être un couple, en essayant d’être au moins dans le combat. trois des cinq derniers que je joue. C’est toujours difficile avec le classement car cela dépend de la façon dont les autres jouent », a-t-il ajouté, même s’il prévient que « je commence toujours un tournoi avec l’idée de le gagner. Je sais que mon jeu va dans le bon sens, mais il s’agit d’essayer d’être patient et de ne pas trop le poursuivre. Je pense que ces dernières semaines, je l’ai trop poursuivi et je dois le laisser faire. “

Je pense que la Solheim Cup 2023 en Espagne sera incroyable et j’espère être dans l’équipe

L’Espagne a toujours été bonne à Emily Kristine Pedersen, elle est donc déterminée à se qualifier pour sa troisième apparition dans le Coupe Solheim quand la prochaine édition aura lieu en Finca Cortesín en Andalousie en 2023. “Je pense que la Solheim Cup 2023 en Espagne sera incroyable et j’espère être dans l’équipe.”

Aux côtés d’Emily Kristine Pedersen, 125 joueuses de 26 nationalités seront à l’Estrella Damm Ladies Open, un tournoi qui présente comme une grande nouveauté le nouveau design du parcours de compétition du CG Terramar, après l’année dernière, le tournoi n’a pas pu avoir lieu en raison de COVID-19. Le parcours d’origine a été conçu en 1927, ce qui en fait l’un des plus anciens parcours d’Espagne, mais les travaux récents des architectes du parcours de golf Mackenzie & Ebert ont laissé un impressionnant parcours de 5 996 mètres, par 72. Avec les derniers changements Sur le parcours, il y a un nouvelle normale trois au 11e trou, une normale quatre au 12e et une normale cinq au 13e, tandis que la construction d’une nouvelle normale quatre au 10e trou est le joyau des rénovations effectuées.

Annulés en 2020, les derniers lauréats ont été Carlota Ciganda (2019), Anne van Dam (2018) et Florentyna Parker en 2017.

