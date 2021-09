Emily Kristine Pedersen, la référence en Golf Terramar

27/09/2021 à 15h35 CEST

Avec le souvenir récent du putt qu’il a effectué pour signer la victoire européenne contre les Etats-Unis lors de la Solheim Cup disputée en début de mois à Tolède., Ohio, Emily Kristine Pedersen arrive à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya avec la vitole justifiée de favori. La Danoise est donc en tête du roster international de ce tournoi Ladies European Tour qui se joue au Terramar Golf Club du 1er au 3 octobre.

De plus, Pedersen compte déjà cinq victoires sur le circuit professionnel européen et est le dernier vainqueur de la Race to Costa del Sol, l’ordre du mérite du Ladies European Tour qui s’achève cette année encore à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne. Su caractère, qualité et polyvalence sont évidents dans tous les tournois auxquels il participe et ils seront une fois de plus une revendication imbattable pour les spectateurs qui viennent sur le terrain de Sitges.

Dans le casting international notable de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, composé de joueuses de 26 nationalités différentes, Il y a aussi d’autres joueuses qui ont défendu le drapeau européen en Solheim Cup, comme la Galloise Becky Brewerton, les Suédoises Caroline Hedwall et Linda Wessberg, et l’Anglaise Florentyna Parker.

Parker a également remporté l’édition inaugurale du tournoi organisé au Terramar Golf Club après avoir battu la Suédoise Anna Nordqvist lors d’une éliminatoire sensationnelle. et l’espagnole Carlota Ciganda en 2017.

Références internationales

A noter également la présence de deux acteurs historiques du golf international, la Sud-Africaine Lee-Anne Pace, avec dix titres du Ladies European Tour à son actif, et L’Américaine Beth Allen, avec trois victoires, toutes deux également gagnantes de la Race to Costa del Sol (en 2010 et 2006, respectivement).

Justement, le Terramar Golf Club sera le théâtre d’un duel intéressant dans la zone haute de ce classement, puisque les joueurs qui escortent l’actuel leader, le talentueux Thaïlandais Atthaya ThitikulIls tenteront de neutraliser une partie de l’avantage qu’il leur enlève. Il faudra donc être attentif aux évolutions de l’Australie Stéphanie Kyriacou, la Finlandaise Sanna Nuutinen et la Norvégienne Marianne Skarpnord, deuxième, troisième et quatrième du classement de la Race to Costa del Sol 2021.

Pour faire un bref résumé numérique, il y a 31 joueurs sur la liste du tournoi qui ont déjà des victoires dans le Ladies European Tour et 36 qui ont remporté des titres dans le LET Access Series, le circuit continental de promotion, des chiffres qui entérinent la qualité de ceux réunis du 1er au 3 octobre au Terramar Golf Club.

Accompagnement commercial et institutionnel

L’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya 2021, un tournoi Ladies European Tour organisé au Terramar Golf Club du 1er au 3 octobre, a le parrainage principal d’Estrella Damm et le parrainage institutionnel de la Generalitat de Catalunya et de la Mairie de Sitges, qui l’a déclaré événement d’une importance particulière.

Grupo Romeu, FIATC Seguros et Finisher sont co-sponsors et collaborent à l’événement ISDIN (Official Skin Care), Audi Volkswagen Vilamobil (Mobility Partner), Kyocera (Document Solutions) et Extrasoft (IT Partner)