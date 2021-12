Emily, la femme de Baker Mayfield, fait des aveux troublants

Le quart-arrière des Cleveland Browns Baker Mayfield a connu une année difficile.

Plus récemment, lors de la défaite 24-22 de son équipe le jour de Noël aux mains des Packers de Green Bay, il a lancé quatre choix et a eu du mal à obtenir quoi que ce soit de substantiel en attaque.

Mais même en dehors de ce qui s’est passé le week-end dernier, Mayfield a connu des moments difficiles. Cette saison seulement, pas un, mais deux de ses larges récepteurs sont sortis et l’ont publiquement réprimandé. Au dire de tous, il a perdu le vestiaire.

Bien que les Browns aient exercé l’option de cinquième année de Mayfield en avril dernier, son avenir à long terme avec l’organisation est très incertain.

Comme si Mayfield n’était pas déjà confronté à une situation suffisamment précaire, sa femme Emily a fait une confession troublante cette semaine sur Instagram.

« C’est fou à quel point la négativité est amplifiée via les réseaux sociaux », a-t-elle écrit.

«Je crois toujours qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises, mais WOW, les médias sociaux me font parfois penser le contraire. Ce qui explique pourquoi j’aime répandre la positivité. Notre monde en a besoin de plus.

« Les menaces de mort, les mensonges racontés à propos de mon mari et le MANQUE DE RESPECT flagrant ne cessent de m’étonner. Pour mémoire – je prie pour ceux d’entre vous qui pensent même ces pensées, sans parler de les taper. J’espère que vous pourrez trouver un peu de bonheur pour arrêter d’essayer de le voler aux autres.

À la suite des commentaires d’Emily, l’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, a abordé la situation lors d’une séance avec les médias.

#Browns Kevin Stefanski sait qu’Emily Mayfield a posté que Baker a reçu des menaces de mort via les réseaux sociaux. Ils y répondront s’ils le jugent nécessaire pic.twitter.com/JZz2xSMDBl – Mary Kay Cabot (@MaryKayCabot) 30 décembre 2021

« Au fur et à mesure qu’il s’élève au niveau de [receiving death threats], nous pouvons certainement aider à résoudre ce genre de problèmes », a déclaré Stefanski. « Juste en général, pas spécifique à ça, mais en général, il y a beaucoup de bruit là-bas. »

Emily est de plus en plus frustrée par la situation de son mari ces derniers mois. Mis à part le moment où elle a posté son costume d’Halloween provocateur en octobre, la plupart de ses grands succès sociaux viraux ces derniers temps sont venus de la défense de son mari.

C’est certainement une façon de célébrer votre anniversaire.https://t.co/lNQAfTc1bm – Jeu 7 (@game7__) 30 décembre 2021

Par toute mesure objective – il semble que la fin du séjour de Mayfield à Cleveland soit proche. Lorsque les menaces de mort et tout cela commencent à se produire, la relation a suivi son cours.

Espérons que peu importe où Mayfield ira ensuite, l’ancien vedette de l’Oklahoma sera en mesure de remettre sa carrière sur les rails.

